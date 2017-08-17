總統︰賠償速處理 台電︰592萬戶免1日電費

2017-08-17

〔記者鍾麗華、蘇芳禾、吳佳蓉、林筑涵、黃佩君／綜合報導〕八一五全台大停電，總統蔡英文表示，已要求政府各單位對重要基礎設施，進行全面性檢查，在最短時間內，讓國家基礎設施的安全達到應有的標準。

總統並有兩點指示，一：此次事故衍生的相關賠償、補償問題，應儘速處理；二：世大運期間，相關單位務必上緊發條，把各項政府應準備工作做好。

最短時間內 讓國家基礎設施達到安全標準

總統說，已請行政部門務必在最短時間給全國人民一個清楚報告，為什麼供電系統會因為人為操作疏失造成這麼大損害，無論是系統設計或專業管理上，明顯過於脆弱，經過這麼多年也沒採取強化積極作為，如果再不正確面對問題，國家終將處於高度系統性風險之中，政府會在最短時間內讓國家基礎設施安全達到應有標準。

總統表示，這次事件告訴大家，包括電網安全強化、分散式綠能發電系統等工作推動，是刻不容緩的正確方向，她要請行政院對所有能源轉型相關計畫，克服所有障礙，如期完成。

週二全台大停電，百貨公司、影城、餐廳、小商家及部分工廠在內，因無電、無空調可用，導致營業損失，但因停電元凶並非台電，電費減免依原規定一般用戶僅折抵一至三元，引發民怨。

總統要求賠償補償儘速處理後，台電昨緊急開會端出減免專案，扣除重複停電戶數，共計五九二萬戶，減收一天電費，總額約三．六億元。

台電表示，因發生原因特殊、已確定有人為因素，此次採取電費扣減專案措施，針對一般民生及小商店的非時間電價用戶，減收一天電費；工業用戶及時間電價用戶，也將扣減一天的基本電費，將於下期電費中扣除。

若以一般用戶月均電費一一○○元計算，可扣抵卅六元，工業用戶則須視契約容量而定。

產能損失破億 可在災後30天內申請災損減免

經濟部工業局表示，轄下六十二個工業區及加工處轄下三園區，共一五一家廠商，直接損失約達八千九百萬元，日月光則自行估算產能損失約為一千五百萬到兩千四百萬元之間，相加總數破億。

中區國稅局表示，八一五大停電屬全國性重大意外事件，企業若有災損情形，國稅局會依循適當法條給予災損減免優惠，企業記得於八月十五日後的卅日內完成申請。

至於個人因停電造成的財物損害，民眾須證明損害是直接因停電所造成，才能申請個人綜所稅減免。