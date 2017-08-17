電力總體檢 政院將引外部委員

2017-08-17

總統親道歉 林揆將赴立院專案報告

〔記者李欣芳、彭琬馨、鄭鴻達、鍾麗華、蘇芳禾／台北報導〕八一五全台大停電，總統蔡英文昨在主持民進黨中常會前向全國道歉。行政院長林全也舉行記者會，兩度為大停電向社會致歉。他說，這次事件造成的社會不便，特別是因為人為疏忽引起的社會傷害，他表示最深的歉意。林全決定就台灣供電與輸電問題進行總體檢，引進外部委員甚至國外學者專家參與，以避免台電等機關本位主義。

林全說，盼透過這次體檢，讓國家未來電網的穩定性與發電的結構做強化與改善，一定會面對事實解決問題，「今天發生的問題，希望未來不會再發生」。

八一五全台大跳電引發民怨，不只在野黨群起砲轟，執政黨昨也公開要求行政院長林全至立法院向全民專案報告。民進黨團總召柯建銘昨表示，全台斷電是十分嚴肅的國安問題，黨團已提案要求林全廿一日至立法院專案報告，「黨團絕不護短」。林全昨也表示，願意到立法院報告，接受立委質詢。

次長沈榮津代經長 政委吳宏謀任調查小組召集人

經濟部長李世光前天傍晚向林全請辭負起責任後，林揆昨表示，經濟部次長沈榮津也有提辭呈，但他會慰留，請沈榮津代理經濟部長，處理後續。

林全表示，未來台電、中油的行政責任，將提高到行政院層級行政調查，釐清中油與台電管理、督導及執行責任，由政務委員吳宏謀擔任調查小組召集人，邀台電與中油以外專業人士了解。

林全︰重啟核電不應跟備轉容量扯在一起

林全還說，八一五停電事件不是電力備轉容量不夠問題，是電力穩定性與管理問題，有人說是否要重啟核電，但這完全是兩件事，不應跟備轉容量扯在一起，模糊焦點。

林全並表示，這次跳電不是單一事件，因為不久之前颱風造成和平電廠電塔被吹倒，引發全台輸電危機，這顯示我們需要做體檢，瞭解國家的供電輸電結構是否發生了問題，以致於單一事件影響到全台供電系統的安定性。

他說，這次體檢鎖定幾個重要問題，包括大型集中式電廠如何確保輸送電網管線安全及強化措施，檢討網路結構、加強全體輸電網的安定性等，他請政務委員吳政忠規劃成立一個體檢小組提出對策，確認潛在的危險與風險。

行政院發言人徐國勇表示，林院長認為，本位主義會產生盲點，總體檢的小組將找電力與電網的專家學者組成，很快就會成立並對外公布。由於是行政院層級組成的小組，因此政院能源辦也會加入。