立委促追究中油、台電董座責任

〔記者鄭鴻達、彭琬馨、施曉光／台北報導〕台電大潭電廠機組停擺，導致全台大停電，經濟部長李世光辭職獲准。立法院國民黨團昨要求行政院長林全應於臨時會就能源政策進行專案報告，政府也應正式道歉；時代力量黨團主張，除李世光外，也應追究台電、中油董事長的責任。
民進黨立委邱議瑩也表示，中油、台電都應嚴加懲處，並加強管理、人員訓練，深切檢討台灣配電系統，一次中油誤觸開關就造成全台重大影響，萬一是恐怖攻擊或其他狀況，台灣根本無法應變，顯然台灣的備用電源及人員訓練都不及格。
時代力量黨團總召徐永明表示，絕不能只有部長下台，不能把責任推給包商，應追究台電、中油董事長的責任，因後續賠償是用人民納稅錢，黨團也主張立法院成立調查小組，除針對此單一事件外，也應調查輸配電網為何如此脆弱、檢討發電系統是否有設計缺陷。
林全報告否 朝野不同調
國民黨團書記長林為洲認為，政府能源政策不堪一擊，如此就全台大停電，除林全下週應來立法院針對能源政策、無核家園如何達成進行專案報告外，蔡政府也應向全民正式道歉，台灣經濟、產業禁不起不定期停電，對於未來穩定供電計畫也要提出具體保證措施。
民進黨團總召柯建銘表示，人為操作的意外並非針對性，檢討人為意外發生原因是必要的，用這個理由要求院長到立法院進行專案報告是「不成比例」，民進黨團不會接受。