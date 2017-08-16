全台供電大亂 1個開關按出國安危機

2017-08-16

非人工可關斷 中油董座︰將調查訊號問題

〔記者黃佩君、鍾麗華、吳柏軒／台北報導〕昨日全台停電肇因中油有人員誤觸電源器而導致斷氣兩分鐘，大潭電廠六部機組就斷氣而導致跳機斷電，台電整個電力系統更隨即降載、進而導致全台停電而大亂。中油董事長陳金德昨日承諾「中油將負起完全責任」，但他也坦言，關斷氣閥設備並非人工可關斷，因此將調查訊號問題，而對該系統是否有連上外部網路？是否涉及「國安問題」？須再深入調查。

蔡英文︰全面檢討供電系統才是問題核心

蔡英文總統昨晚則PO文直言，供電系統只因一人誤觸就造成大損害，明顯太脆弱，真正該全面檢討的，是這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的供電系統，才是問題核心，這系統非改不可，會把它列為未來徹底檢討改革的重點。她也宣示，政府推動「分散式綠能發電」的政策，就是要避免單一電廠事故影響全國供電。這次事件只會讓政府的決心更堅定。

大潭電廠主要靠中油台中天然氣站提供燃料，但天然氣進大潭電廠前，有個用來記錄進氣量的計量站，控制系統昨日更換電源器，卻發生承攬商誤觸，導致系統緊急關斷兩處電動閥而停氣兩分鐘，台電大潭電廠無氣可用，六部機組全部跳脫無法運作，全國供電大亂。

陳金德︰「中油將負起完全責任」

陳金德表示，將漏夜調查是否為廠商誤觸，但更換電源供應器的是控制系統電腦，並未動到緊急遮斷閥設備，為何有訊號去驅動閥關斷，須調查。中油以四條線供氣給台電，其中兩條線是百分之百備用，這次會導致跳電是因閥關斷後，管線內氣體不足，完全措手不及。

中油總經理劉晟熙則指出，供氣出問題是他所經理部門的職責，應由他「負起所有責任」。

但行政院官員則直批，昨天發生跳電時間，早過了用電尖峰時間，電力供應應該沒問題，但一個開關就可以把四百多萬瓩的電全關掉？顯示整個國家維生系統與基礎設施的脆弱，「真要好好檢查」。

而且日前的政軍兵推，有針對電力基礎設施受損做演練，蔡總統當時已請各部會要檢查這些基礎設施的防護跟強固性，經過此次事件，政府勢必加快這工作，「不是只注重多少發電機組，而是整個電網，要真正補強，不然再多電都沒有用」。

長期關注電力發展的中興大學環境工程所教授莊秉潔則指出，政府定調天然氣發電將在二○二五年佔發電量五成，但中油不論是在天然氣接收站的選址、管線配置數量、安全設計夠不夠等關鍵問題，都未達標，更不應是只因人員誤觸兩分鐘就全部斷氣，顯示中油尚未把「穩定氣源」當作第一責任，相關設計與台電也未整合，政府及中油、台電都須檢討。