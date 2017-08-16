大巨蛋案 今傳馬英九

2017-08-16

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦大巨蛋弊案，歷經三年多的蒐證調查，今早九點將首度以圖利罪他字案被告身分，傳喚前總統馬英九、馬市府時期負責與遠雄議約的財政局長李述德；據了解，針對馬、李遭質疑放任遠雄增刪契約條文，簽下營運權利金歸零不平等條約，檢方今會隔離訊問兩人，不排除另安排對質。

營運權利金歸零 被質疑不平等條約

松菸護樹聯盟等民間團體前年五月十五日持台北市府廉政委員會公布的大巨蛋調查報告，分別向當時的特偵組及北檢告發馬、李涉圖利遠雄；檢方蒐證告一段落，認為有必要傳馬、李到庭，本月初首次寄發被告傳票給兩人，檢方雖是低調傳馬，但維安人員昨循例赴北檢勘查馬出庭動線時，被眼尖記者發現而曝光。

大巨蛋案可分成興建初期的土方工程、後期防火避難公安審查、以及招標時營運權利金協議歸零等三部分，均由北檢檢肅黑金專組忠組檢察官吳曉婷負責偵辦，三部分的案號、被告名單及案由各有不同。

前兩部分已列偵字案，關鍵涉案者包括涉違反貪污治罪條例等罪在押的趙藤雄、新北市議員周勝考，以及被依圖利罪諭令五十萬元交保的台建中心前執行長許銘文；馬、李被控圖利的部分，則與大巨蛋營運權利金歸零，以及馬被控私下與趙會面，主導李述德與遠雄簽不平等條約有關，此部分仍是他字案。

馬與趙藤雄協商後 遠雄條件都照准

檢方調查，北市府及遠雄在九十三年九月曾有兩次關鍵議約會議，雙方針對營運權利金、遠雄要求北市府具體承諾都更計畫等內容各有主張；但馬、趙於兩次議約會議期間，私下於同月廿日碰面協商，之後北市府態度即大轉變，不僅同意權利金歸零、具體協助遠雄都更計畫並提供必要文件，就連遠雄要求北市府降低或減免租稅等要求也照准。

檢方質疑馬、趙私下協商恐損及北市府利益，依北市府估算開發案年營收可達四百億元，當初若堅守遠雄須付一％營運獲利的條件，北市府每年將有四億元進帳，為釐清馬、趙私會達成哪些共識、是否損及北市府利益，今首傳馬、李出庭。