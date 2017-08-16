工業區短暫停電 廠商災損待確認

2017-08-16

〔財經新聞中心、地方中心／連線報導〕全台三大科學園區停電災情不算嚴重，竹科的台積電、聯電等均表示，生產正常，沒有停電或跳電情形，竹科竹南園區低電壓地區實施分區輪流停電，有部分廠商受影響；中科管理局表示，園區內廠商營運與生產也正常；南科四、五期標準廠房及南茂、新世紀光電等部份廠商受到影響，但損失還在確認中。

桃園市包括中壢、幼獅、富岡、永安等大型工業區，部分廠商生產線因停電無法正常運轉，急得跳腳。

至於雲林縣元長、斗六、離島等三個工業區停電五至廿分鐘，幸未釀立即性災害，停電損失仍在評估中；宜蘭的利澤工業區全區停電，龍德工業區半數停電。

高雄市經發局指出，加工區臨廣園區停電十八分鐘、鳳山工業區停電四十分鐘，尚無災損情形。

花蓮有台泥、亞泥及台肥三家大企業用戶受影響，經搶修陸續恢復送電。

日月光中壢廠區供電不受影響，高雄K21廠、K22廠昨晚停電六十分鐘，晚間八點十分復電，損失評估中；矽品僅彰化廠宿舍大樓停電，生產線沒有受影響；竹科測試廠有出現降壓停電情形，但測試機台設備不受影響。

台塑麥寮廠區因大潭電廠機組跳脫、台電電網電壓下降，麥寮電廠被台電瞬間拉走過多電力，六輕廠區三至四座廠一度跳電五分鐘，初估損失不大。

太陽能矽晶圓廠綠能位於桃園觀音的長晶廠也受到影響。綠能表示，停電後廠區有備用電源，但仍先停產約十五％，如僅停電幾日損失應不至於太大。