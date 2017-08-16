電費可減免 營業損失恐難求償

2017-08-16

〔記者林筑涵、黃捷、楊國文、林嘉東／綜合報導〕因中油天然氣控制操作不慎，引發八一五全台大停電，大潭跳機加上後續分區停電，影響戶數逾八百萬戶。依規定，受影響用戶可獲得電費減免，但相關損失如商店無法營業、魚群死亡等，不在台電規範當中。中油雖願承擔全部責任，但對賠償部分僅表示，須待進一步釐清原因及盤點再行說明。

昨全台大跳電，包括百貨公司、影城、餐廳、小商家及部分工廠在內，因無電導致營業損失；受停電影響戶數逾八百萬戶，相關損失累計驚人，加上停電「元凶」並非台電，台電僅依規定，提供電費減免補償，其餘部分是由政府或中油承擔仍未有定論，恐怕用戶須自行吞下。

中油董事長陳金德昨指出，此次全台大停電起因在中油，該負起的責任不會逃避，但相關損失還需要詳細調查斷氣的真正原因，並與台電共同商討。

法界人士指出，台電違反「供電契約」無預警停電，且是中油人為因素導致，此意外雖不符國賠要件，但民眾若因此發生災損或財損，可舉證向台電或中油求償。

消基會建議台電提通案補償

消基會副秘書長兼律師徐則鈺表示，若台電有過失，可加碼一倍懲罰性賠償金，若認為是重大過失或故意，還可加碼至三倍，建議台電提通案補償，避免民眾、業者大量興訟，耗費司法資源。

曾任特偵組發言人的律師張進豐進一步指出，民眾因停電受到損害，就算過失行為在中油，仍能依據雙方「供電契約」，以「契約不履行」為由向台電提民事求償，台電再另向中油求償。

但有法界人士持不同看法，前基隆地院民事庭法官、律師蔡聰明指出，由於經濟性利益損失龐大，有可能動輒數億元，一旦業者可以輕易興訟，公共事業機構恐因此倒閉，最好的解決辦法，是給予受損商家、業者打折電費或相關主管機關負政治責任。