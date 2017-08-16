電梯困人730起 民宅失火1死1傷／貓纜255遊客一度受困 世大運開幕彩排突陷入黑暗

2017-08-16

〔地方中心記者／連線報導〕全台大停電，十七個縣市交通號誌因停電失靈，路口打結，當時正值六、七點下班尖峰時刻，昨日報警、報案鈴聲不斷，此外全台統計有七百三十起電梯受困案，警消疲於奔命，度過爆肝的一日。民眾陳先生直呼：「現在才知道紅綠燈有多重要！」

17縣市號誌失靈 交通打結

有民眾因停電導致氧氣供應機無法正常使用，消防員趕緊帶著空氣瓶前往協助，幾乎所有消防分隊弟兄昨晚都馬不停蹄救災，晚餐都沒得吃。

大停電也間接導致苗栗一起死亡火警！苗栗縣通霄鎮南華社區昨天下午五點發生火警，一棟二樓民宅突然起火，消防人員救出七十歲林姓女屋主送醫，但疑似因中風、行動不便的四十四歲溫姓兒子受困二樓廁所，發現時已經死亡。

林婦平時與身亡的兒子同住，靠著接單鞋子加工維持家計。昨天女屋主被救出時說，由於突然停電，她點蠟燭照明，疑似蠟燭不慎倒下，引燃放在一旁、接合鞋墊用的黏著劑，導致火勢一發不可收拾。

苗栗縣消防局指出，不排除是蠟燭明火引燃火勢，確切起火原因仍待火調人員鑑定釐清。

基隆廟口、逢甲夜市黑漆漆

基隆廟口夜市停電大約一個多小時，攤商王文誌說，擺攤十七年來，第一次在營業時間發生跳電，原本晚上七點到九點是人潮最多時段，現在連冰塊都不敢叫，只能提早打烊，「沒辦法、碰到了，只好回家休息。」台中逢甲商圈也一片漆黑。

台北捷運公司表示，貓空纜車停電當時有二五五名遊客在貓纜車廂中，經立即啟動備用電源，以慢速疏散，晚間六點廿分已疏散全部旅客。

正如火如荼籌備開幕的世界大學運動會，受停電影響場館有兩座，分別為松山高中籃球館及板樹體育館，停電當時並無選手練習。

不過晚上八點多，世大運本來在台北田徑場進行開幕彩排，前一秒燈光璀璨，下一秒整個田徑場卻陷入黑暗，田徑場場館人員趕緊拿出手電筒，帶著彩排人員離開。

傍晚位於北市松山區南京東路與北寧路口的三家便當店，昨晚餐時間大排長龍，店家必須點蠟燭才能營業，「收銀機都停擺」，有民眾抱怨：「找的錢是一百元還是一千元都不知道！」

昨晚北市西門町商圈突然停電，某電影院的電影劇情正好播至政府廣播發布戒嚴令，觀眾直呼：「好有臨場感。」

新北市傳出近兩千處紅綠燈故障，路口交通陸續陷入「完全混亂」狀態。宜蘭縣有一名正坐月子的女子因電梯停止的位置難以救援，受困長達一小時。

餐廳停電 訂婚宴取消

新北市鶯歌區建國里長林清得說，昨天下午參加訂婚宴，遇上停電導致店家無法出菜，訂婚宴告吹，新人氣得半死，直呼：「台電太瞎了！」