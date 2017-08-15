學者：基本工資漲幅應考慮1例1休影響

2017-08-15

〔記者吳柏緯、王孟倫／台北報導〕政治大學勞工所教授成之約認為，今年討論基本工資漲幅時，除了經濟數字的表現外，確實也應考量「一例一休」造成的影響，這並不是向雇主團體低頭，而是要找出符合勞資最大利益的調整方式，才能真正達成勞資雙贏。

成之約指出，過去討論基本工資的時候，大多將景氣、物價等經濟層面的數據做為基本工資是否調升的依據，對於法規修訂所造成的影響，則相對沒有那麼重視。不過今年「一例一休」上路後，確實造成許多雇主反彈，對產業造成影響，也連帶影響調薪的意願，今年應該把這些因素一併納入考量。

勞團指今年上半年景氣不錯，因此調幅應比去年的五％更高；但資方則認為，一例一休造成經營成本上升，調整恐有困難。成之約說，應先確認一例一休對企業獲利造成多大衝擊或抵銷，如果確認影響不大，那麼今年基本工資調整的幅度應該可以至少比照去年。

台灣綜合研究院院長吳再益表示，今年經濟成長率（ＧＤＰ）預估只有二％出頭而已，力道還是很弱，加上之前一例一休上路，造成各行各業成本增加，在這個時間點下，要談基本工資調高，顯然不是很適合。建議應先適度修改一例一休法令，才不會讓企業主有過大壓力。

吳再益表示，在推動一例一休過程中，已加諸各行各業的成本，有的必須多僱用額外人力、有的要多付加班費，加上新制採「一體適用」，帶來很多企業在執行上的不便，以及相關成本墊高。

「要把企業家的心留在台灣，否則，談什麼都是緣木求魚！」吳再益強調，政府應要積極把經濟的餅做大，並多與產業雙向溝通，才能讓公司好好經營下去。