工商界憂心調高基本工資 恐逼產業外移

2017-08-15

〔記者黃佩君、羅倩宜／台北報導〕基本工資審議委員會週五將登場，經濟部長李世光及勞動部長林美珠昨先與七大工商團體召開會前會。代表發言的工商協進會理事長林伯豐表示，一例一休的爭議很多，勞基法應該先修法，再來講其他的，「基本工資現在是不適宜調的」；但他強調，若一例一休修正通過，且政府先帶頭幫公務員調薪，那企業界就會跟上。

林伯豐：一例一休應先修法

林伯豐說，一例一休已造成企業成本增加，再調高基本工資無異是雪上加霜，如果基本工資硬是要大幅調高，「那能夠生存的繼續生存，努力在台灣奮鬥，生存不了的配合國家政策，到東南亞、美國、非洲去投資算了！」

他強調，如果是要調薪，不只是勞工需要，全國都需要；只要勞基法先修正，「我們是建議公務員先調薪，企業再跟上。」

林伯豐解釋，如果基本工資真的調整，產業應該會考慮外移；若是一例一休修正，「全員工資調漲，我們是會做的」。

政府帶動調薪 企業就會跟上

商總副理事長許舒博說，政府從二○一四年到二○一七年，四年超徵稅金高達三千九百多億元，但公務人員已經七年不加薪，希望政府帶頭讓全民加薪。他強調，一個國家跟企業一樣，政府的勞工就是公務人員，政府如果真的希望調高基本工資，那就先帶頭讓公務人員調薪。

許舒博說，上次討論到軍公教加薪時，人事行政總處表示，國內景氣仍待觀察，所以軍公教不調薪。因此，政府都表達景氣不好，表示企業還沒起來，政府假使希望企業加薪，應該由政府帶動。

許舒博說，企業獲利應該全部共享，基本工資調漲也不能只做表面工夫，過去提高的工資，是不是有落實到領基本薪資的勞工身上，「請勞動部查清楚，究竟還有多少時薪勞工，每小時領不到一三三元？」

商總：一例一休應彈性變通

他還重申一例一休造成三輸，希望勞動部考量調高基本工資、時薪問題時，也能一併考慮一例一休不合法、不合理的地方，儘快修復，讓勞資雙方回到和諧的平台。

許舒博表示，政府可以設定級距或空間，讓勞資雙方有協調空間，而不是硬性要求、沒有變通彈性，造成社會對立。