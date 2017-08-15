301箭在弦上 中回應軟硬兼施

2017-08-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普美東時間週一下午（台灣時間週二下午）準備簽署總統備忘錄，對中國的貿易行為啟動三○一調查；中國官方媒體指出，此舉將使雙方關係「惡化」，若美國仍執意回到三○一這條老路，中國將針對性地展開貿易報復、以牙還牙。

中國外交部發言人華春瑩表示，中美利益交融是「你中有我，我中有你」，貿易戰沒有前途，沒有贏家，只會雙輸；並稱這項貿易調查被認為與中國施壓北韓不力有關，但這兩個問題的範疇不同，相互做為施壓工具是不合適的。

中國日報社論指出，川普政府不該做一個會後悔的決定，將貿易政治化只會加劇美國經濟的惡劣處境，並惡化兩國關係。

環球時報也在社評中指出，中國不必對將到來的中美貿易衝突過分擔心，很多經濟體都挨過美國三○一棍子，但連小經濟體都沒有被打垮過，更何況是中國這樣的超級經貿力量。

該社評指出，一旦美國動用三○一條款制裁中國，美國遭到報復是可預期的，川普對中國採取行動應該有所顧忌，須控制三○一使用範圍，避免中美走向全面貿易戰。

社評還稱，中國在這種情況下首先要充分利用世貿組織（ＷＴＯ）機制，控告美國的貿易保護行為，儘管ＷＴＯ訴訟耗時費力，中國打贏官司的機率很高；若川普仍執意地回到三○一這條老路，中國將針對性地展開貿易報復、以牙還牙。