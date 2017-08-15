美企中國賺很大 制裁兩面刃

2017-08-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國川普政府近來頻威脅要對中國採取貿易行動，並預告在十四日簽署總統備忘錄，對中國啟動三○一調查；但根據美國企業最近幾週發布財報顯示，中國成為美國企業第二季可靠的獲利及營收成長來源，川普若要對中國採取貿易制裁行動，恐將投鼠忌器。

美國企業受惠於中國強勁的經濟成長，逼近七％的經濟成長率是美國的好幾倍，加上近來美元對人民幣貶值，美國出口商的產品更具競爭力，海外獲利由外幣換算成美元後，增幅也擴大。

美國重型機具製造商開拓重工（Cartpillar）第二季在亞太地區銷量成長二十五％，上半年對中國出貨的挖土機就成長逾一倍；思佳訊半導體（Skywork Solutions）及高通上一季營收均出現大幅成長，也是拜中國需求強勁之賜。

明尼亞波利Leuthold集團首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen）表示：「這段時期中國經濟成長相對於美國而言是十分良好，匯率也朝著有利於美國企業的方向變化。」

但因北韓頻試射導彈，對周邊國家造成威脅，美國敦促中國施壓北韓，卻始終不見成效，引發美國不滿。川普一直考慮對中國多項產品課徵懲罰性關稅，但在本月初聯合國安理會表決對北韓制裁案，中國投贊成票後才擱置；但川普為了加大對中國施壓，仍準備對中國發起三○一調查。

有分析師指出，美國若對中國進行制裁，中國可能展開報復手段，蘋果iPhone新機在中國銷售可能受挫。另，去年中國購買美國高達二一四億美元的農產品，其中大豆占三分之二，中國為美國大豆最大進口國，美中如發生貿易戰，中國必然加徵美國大豆關稅。

根據統計，美國有三十幾州出口到中國的年貿易金額超過十億美元，而美國企業在中國的商業利益估達五千億美元（逾台幣十五兆），這些都可能使川普在思考制裁中國時投鼠忌器。