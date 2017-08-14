熱呼呼 電力需求10年成長14趴

2017-08-14

史上用電10高 今年就包辦9名…

〔記者林筑涵、高嘉和／台北報導〕台灣歷史用電前十高之中，今年包辦九名，這個趨勢恐怕還會持續。台電統計，除遇上金融海嘯等特殊情況，隨著經濟發展，用電呈現逐年成長趨勢，十年來用電成長率近十四％，而近五年的年均成長率為一．四％。依此估算，明年用電量可能攀升到二一八五億度，比今年增加三十億度，相當於多出七十六萬家戶年用電。

明年用電量攀升 恐比今年再增30億度

根據台電資料，去年售出電力共二一二五．三億度，比十年前成長約十四％，隨著國內經濟發展，加上近年氣候變遷，氣溫屢創紀錄且高溫期拉長影響，用電量逐年增加。台電原預估今年最高用電量為三六三○萬瓩，較去年創下的歷史最高紀錄多出廿萬瓩；卻在上週五出現爆表用電量，高達三六四一．七萬瓩，除寫下史上新高，更比預估值多出十萬瓩。

依台電資訊顯示，今年一至七月與去年同期相比，用電成長率達一．四％，與前五年的年均成長率相近，以此推估今年度總用電量將達二一五五億度，明年將增至二一八五億度。

中央大學管理講座教授梁啟源提醒，除氣溫及經濟成長率外，電價也是影響用電增長的一大因素，用電量預測可能與實際值出現落差。

電價不調整 用電增長比「預估值還高」

梁啟源指出，過去八年用電成長率約是經濟成長率的一半，台電因此預測未來十年用電成長率為一．三％。然而，二○○八年至二○一四年電價漲幅大，民眾用電意願低，可能拉低預估值。而去年電價調降、氣溫上升，用電成長高達二．九％，經濟成長率卻只有一．五％，情況已翻轉。在電價不調整的情況下，用電增長與經濟成長率的關係，可能不再是半數，而是比「台電預估值還高」。目前各界致力發展再生能源，但「緩不濟急」，今年供電可過關，但不代表明年就不緊張。

依據台電長期電源開發規劃，明年度將完成大林電廠兩部機組、大潭七號兩部機以及通霄新一號機等更新工程，預計可再挹注三一○萬瓩電力。但台電工程屢寫延宕紀錄，連台電也坦言工程不確定性高。加上燃氣機組比例增加，天然氣接收站興建尚未動工，且環保意識抬頭，燃煤電廠即使端出高效率、低污染的「超超臨界」機組，仍無法擺脫空污連結，因此未來更新機組能否如期上線，仍是一大挑戰。