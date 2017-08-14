迎戰本週38℃高溫 和平電廠今歸隊拚橘燈

2017-08-14

〔記者林筑涵／台北報導〕中央氣象局預報本週一到週三，大台北高溫可能達卅八度，台電預估，本週用電量將在週三攀至高峰的三六四○萬瓩，恐飆破歷史紀錄，今明最高用電量預估為三六二○萬瓩。幸好和平電廠搶修進度超前，今將滿載供電一三○萬瓩，本週供電可達三八三一．四萬瓩，電力系統可望至少維持在「供電警戒」的橘燈，週末更有機會亮起代表「供電充裕」的綠燈。

用電量後天估攀高峰 恐創新高

台電指出，因全台各地高溫不降，逐日熱效應累積，導致用電量飆升，因此本週用電量也隨之上修到三六四○萬瓩；也就是若氣溫再度高過預期，台灣「烤箱」升溫，用電量可能也跟著飆破紀錄，續寫新高。台電預估，今最高用電量預估為三六二○萬瓩，備轉容量率五．二九％。

至於遭颱風吹垮的和平電廠輸電鐵塔，上週完成搭建後，原訂今可提供一部機組電力，約六十五萬瓩；但經濟部能源局昨公布好消息，指一號機已於上週六併聯發電，二號機也於昨日歸隊，今日和平電廠將可滿載兩部機組，共計挹注一三○萬瓩電力，約佔三．六％備轉容量率，搶修任務提前達陣。

搶修任務提前完成 林揆致意

行政院長林全昨在臉書上分享此訊息，同時向在烈日下搶修電塔或指揮調度電力的工作人員，以及配合節電的民眾致意，「這段時間都辛苦了」。

計入和平電廠兩部機組電力後，台電預估電力系統一路橘燈至週五，備轉容量率回升到五％，甚至週末有機會亮出備轉容量率大於或等於十％、代表供電充裕的綠燈。