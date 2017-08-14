威州民團︰鴻海應創7.8萬個工作

2017-08-14

威州承諾補助金額 達其他州6倍

〔編譯盧永山／綜合報導〕鴻海美國威斯康辛州投資案不平靜！「威州公民行動」組織執行長克萊格（Robert Kraig）痛批，鴻海投資案可能是威州史上「最大騙局」，因州長沃克先前一再強調，威州已經破產，沒有預算進行創造大量工作的新投資，因此大砍教育預算、執行壓低工人薪資的政策，如今卻提供鴻海三十億美元的稅負優惠。

列四原因 指鴻海案是最大騙局

克萊格列舉此案是威州史上最大騙局的四個原因。首先，有關對企業補貼，可增加就業或薪資說法，並無證據可證明；其次，鴻海能否創造其所承諾的就業數量，將由沃克主導成立的威州經濟發展公司（ＷＥＤＣ）負責驗證，但威州最近公布稽核報告顯示，ＷＥＤＣ無法精確追蹤企業承諾創造的工作機會是否確實存在。

第三是威州承諾提供鴻海十五年期三十億美元補助，等於是威州納稅人補貼每份工作每年達一．五萬美元，為其他州投資案租稅優惠提供每份工作補貼平均每年僅二四五七美元的六倍；換句話說，如果比照美國各州平均提供企業的租稅優惠，鴻海應是提供七．八萬個工作，而非僅一．三萬個。

最後是沃克說提供鴻海三十億美元稅負優惠，鴻海可創造一．三萬個直接工作，以及二．二萬份相關工作；但根據麻州大學研究，若將三十億美元投資於教育，可平均創造八．七三萬個工作機會。

威州民主黨公職人員也持續對此投資案表達疑慮。民主黨參議員拉爾森（Chris Larson）和眾議員辛尼基（Christine Sinicki）等上週六舉行公聽會，參與的民眾對鴻海投資案提出各種疑慮，包括鴻海未來設廠可能對環境的衝擊，以及長期而言威州究竟會得到多少利益等。

這些公職人員呼籲，在威州政府將稅負優惠法案送交議會表決之前，民眾應該大聲說出質疑。拉爾森表示：「這是你們的州、你們的水、你們的未來，這是你們的稅金。」威州眾議院本週將就稅負優惠法案進行表決，威州參議院八月二十二日將舉行公聽會。