國貿局緊盯 學者︰美中槓上對我沒好處

2017-08-14

〔記者林筑涵、王孟倫／台北報導〕美國將對中國祭出「三○一條款」，展開貿易調查。經濟部國貿局緊盯相關進度，待美國確定對那些品項進行調查後，即刻展開對我國可能的影響評估；學者認為，台灣很多產品都是在中國加工後再銷往美國，若美中貿易摩擦擴大到全面開打，對我國不僅沒好處，還會受到池魚之殃。

國貿局長楊珍妮指出，依據美國一九七四年制訂的貿易法三○一條款，可針對所有產品的商標、專利、著作權及營業秘密等「不公平貿易」啟動調查，調查期間為一年；調查完成後，再討論如何對相關進口產品施加懲罰性關稅及其他制裁。

楊珍妮說，國貿局會緊盯美國總統是否正式簽署行政命令等進度，再依據美國公布將對那些品項進行調查等相關詳細內容，來進行審慎評估。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，之前美中經濟對話可說是不歡而散，在美中貿易失衡遲遲未解下，川普絕對會端出相關貿易限制措施施壓中國，中國也必然會有所反擊；但因這對全球兩大經濟體都沒有好處，美中貿易戰全面開打的機率並不高。

他分析，若美中開啟貿易戰，要看美國後續調查範圍、調查結果如何？未來採取什麼限制措施、力道有多大？現階段尚無法研判對台灣直接或間接的影響；若美中貿易戰真開打，不只台灣，產品在中國組裝加工再出口到美國的南韓也會受害。