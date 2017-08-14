301若啟動 調查得花1年

2017-08-14

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國總統川普上週五與中國國家主席習近平以電話會談時不僅談到北韓問題，也告知習近平將在週一簽署總統備忘錄，將以中國竊取智財權及迫使美國企業轉移技術等為由，對中國啟動三○一調查。

不過，川普此舉是否顯示會對中國立即採取更強硬的經貿措施，甚至引爆貿易戰爭，外界看法分歧。一位美國官員表示，啟動調查至少需要一年才會做成結論，目前揣測最終會對中國採取何種行動仍言之過早。英國金融時報也分析，川普即將簽署的備忘錄是要求對中國展開貿易調查，而非立刻開徵重稅，調查需要時間，加上北韓等地緣政治因素，貿易戰開打的機會並不大。

美國資深官員透露，川普指示美國貿易代表萊席爾檢視中國的法律、政策或作為，是否傷害美國的創新者及科技公司；此舉雖不是正式調查，卻可能為正式調查鋪路。萊席爾將建議是否對中國展開正式調查，調查後若發現中國確實有不當行為，川普可能對中國進口產品課徵關稅，這將是川普為了重塑全球兩大經濟體貿易關係最大動作。

川普本月初就打算對中國發動貿易調查，卻因希望取得中國在聯合國安理會上支持擴大制裁北韓而延後。

世貿組織（ＷＴＯ）自一九九五年起運作，並建立解決爭端機制以來，美國就很少用三○一條款對他國不公正、不合理的貿易行為展開調查；一旦美國發起調查，將首先與中國進行磋商，調查程序可能長達一年。

中國商務部發言人高峰表示，中國政府一向注重保護智財權，且「成績是有目共睹的」，強調任何ＷＴＯ成員採取的貿易措施，都應該遵守ＷＴＯ規則。

美國若啟動三○一調查，將規避各國廣泛運用、川普政府卻視之不利的ＷＴＯ仲裁程序；美國官員預告可能對中國祭出三○一調查時，尚未決定是否遵循ＷＴＯ程序或在ＷＴＯ架構外處理。