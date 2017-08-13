司改總結會議》審查個案 大法官開庭將常態化

2017-08-13

〔記者陳慰慈／台北報導〕司改國是會議第二分組今年三月決議通過建立「裁判憲法審查」制度，被司法院列為司改國是總結會議改革方案與期程之一，未來大法官可以審查法院裁判的個案是否違憲，大法官開庭將成為常態化，若立法院修法通過，將成為大法官釋憲制度成立七十年來的重大變革，草案預計明年送交立法院審議。

釋憲過關門檻 三分之二降為二分之一

司法院秘書長呂太郎表示，為使人民憲法上所保障的基本權利受到更完善保護，司法院研議「裁判憲法審查制度」，未來大法官開庭時，原則上將進行言詞辯論，釋憲裁判書的主筆大法官將具名，且大法官釋憲表決門檻，將從現行三分之二表決過關調降為二分之一。

司法院官員表示，司法院已委託台北大學執行引進「裁判憲法審查制度」專題研究計畫，針對裁判憲法審查制度架構、範圍、運作與相關配套、輔助組織提出研究報告，以做為修法參考，草案預計年底完成，明年上半年司法院院會討論通過後，將再函請立法院審議。

官員說，依現行大法官審查制度，大法官只能抽象審查法令是否違憲，無法審查具體個案和裁判是否違憲，但法院的裁判仍可能侵害人民在憲法上的權利，若被告或告訴人無法聲請大法官解釋，將違反有權利就有救濟的憲法原則。第二分組委員決定建立以裁判為憲法審查對象的機制，讓人民能有提出救濟的管道。原則上以人民聲請為限，但必要時，檢察總長得為保障人民憲法上權利提出聲請。

法界人士指出，備受矚目的同婚釋憲案，大法官今年三月召開憲法法庭進行言詞辯論，並網路同步直播，五月大法官做出解釋，宣告民法「未允許同性婚」違憲，同性婚姻應受到保障，宣告台灣成為亞洲第一個以法律保障同性婚姻的國家，讓不少同性伴侶歡欣鼓舞，大法官釋憲的功能受到肯定，若大法官未來開庭能常態化，相信對人民憲法權利將更有保障。