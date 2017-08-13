司改總結會議》終審法官縮編 總統形式任命

2017-08-13

〔記者吳政峰、項程鎮／台北報導〕司法改革國是會議第二分組四月曾決議終審法官由總統圈選及任命，引發外界抨擊「政治涉入司法」、「總統擴權」，司法院出面滅火仍難止疑慮，昨日的司法改革會議總結會議推翻該決議，從「總統圈選」改為「遴選委員會遴選再陳報總統任命」，總統僅為形式任命，替爭議解套。

第二分組委員、東吳大學政治學系副教授陳俊宏提出該修正案，經司改會議召集人、總統蔡英文認可，六十六名委員投票推翻原決議，再通過新的修正案，解除政治干涉司法的爭議。

法官張升星 稱總統圈選是最佳方案

司法院秘書長呂太郎表示，建立金字塔型訴訟制度，是司法院力推的重要司改目標之一，司法院已著手修正相關組織法，縮減最高法院、最高行政法院的法官人數各為十四人、七人，另一方面組成多元民主的遴選委員會負責遴選，由司法院長提名應任名額二倍的人數後，交由遴選委員會選出應任人選，報請總統任命。

但台中高等行政法院法官張升星在會議上酸說，目前審判制度不是金字塔型，而是死氣沉沉的「靈骨塔」！呼籲蔡英文不要憂讒畏譏，他認為原決議總統對終審法院法官有圈選權和任命權，是最佳方案，可強化終審法院的正當性，無奈遭各界質疑總統擴權而縮回。

張升星舉美國總統川普為例，川普因「通俄門案」被調查，他提名的司法部長塞辛斯就自請迴避調查作業，川普為此大呼，早知如此，當初絕不會任命塞辛斯出任司法部長。張認為上述案例證明，就算總統有任命權，被任命的司法官也未必會聽命於總統。

充實一、二審 終審94人縮減為21人

司法院長許宗力指出，司法為人民詬病的就是判決初一十五不一樣，以後改為金字塔型，終審法院人數限縮且不分庭，見解自然就會一致，目前會先修改法院組織法，推動過程中，採取「大法庭」方式統一見解，如果下級法院見解不一致，只能靠審級制度救濟，最後法律見解還是靠終審法院統一。

最高法院、最高行政法院目前共有九十四名法官，未來將縮減為廿一人，讓大量法官投入審理事實的一、二審。