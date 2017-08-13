焦點透視》司改需要一步一腳印

2017-08-13

記者項程鎮、陳慰慈／特稿

從民國八十八年全國司法改革會議結束至今，已過了十八個年頭，十八年前的司改會議就決議要建立金字塔型訴訟制度等司改目標，但昨天的司改總結會議，司法院仍在老調重彈、推銷金字塔型訴訟制度，儘管各界對此已有共識，但涉及修法和各審級法院及檢察署的人力配置，不知何時才能真正達成目標。

成功大學政治系教授王金壽昨天在司改總結會議語重心長指出，十八年前的司改會議之所以失敗，原因出在執行問題，因為即使有再好的政策與有改革理想的司法院長，都沒有用，像是金字塔型的法院組織，當年就已通過，但很多議案送到立院迄今都躺在那邊、沒有執行，他認為總統和立院都要能一起推動司改，「政治力介入，才是最重要」。

持同樣看法的還有城邦集團首席執行長何飛鵬，他在總結會議發言表示，想要司改成功，需要司法院、法務部、行政院、立法院貫徹執行，因此，「請總統把所有司法改革的重點方向，以項目管理方式明確列出」，每個項目並請各執行單位填寫執行時間，並在全面執政優勢下，迫使立法院修法，「才不會船過水無痕」。

不少法界人士都持相同看法，認為司改總結會議如果只是空有決議，卻無法執行，一切都將退回原點，「就像八十八年的司改會議一樣」。律師張菊芳提醒執政當局，「今天決議如果是一哩路，那執行就是十哩路」，她建議政府建立監督機制，協助落實司改政策，否則一旦人民發現是空言，對政府信賴度肯定會下降。

美國聯邦最高法院石柱下的烏龜，被認定象徵的意義是「緩慢而堅定（slow but steady）」！許多法界人士認為，推動司改應該就像龜兔賽跑的烏龜一樣，不求華麗的快跑前進，但應該一步一腳印，誠懇實在地邁開改革的步伐，才可能達到改革目標，千萬勿重蹈十八年前全國司改會議的覆轍。