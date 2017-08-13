司改總結會議》人民參與審判草案 拚年底送立院

2017-08-13

〔記者項程鎮、吳政峰、陳慰慈、鄭鴻達／台北報導〕法院審判制度將納入人民參與審判制度幾乎已成各界共識，但究竟應採參審制、還是陪審制則各界意見不一。司法院秘書長呂太郎昨天在司改總結會議表示，沒有一個國家的法律制度是相同的，未來將會參考各國審判制度，建立屬於台灣的人民參與審判制度。

法官李明鴻表態挺參審制

呂太郎舉德國為例，德國雖實施參審制，但各級法院的細部規定不太一樣，因此司法院會吸取各國經驗，規劃自己的審判制度，要劃分台灣的人民參與審判制度，到底是陪審制還是參審制，其實沒有意義，司法院已成立「人民參與審判法案研議委員會」，每週密集開會一次，希望年底前將改革草案送至立法院。

司改籌備委員、前大法官許玉秀表示，她支持多元的人民參與審判制度，不只考慮陪審制或參審制，也要引入專家參審制，根據司法案件類型分析，上述三種制度都是需要的，也都是可以實施的。

司改分組委員、高雄少年家事法院法官李明鴻表態支持參審制，建議採行日本裁判員制度，讓法官和一定比率的人民共同參與審判，使法律人與非法律人的思維共同呈現在裁判中。

宋楚瑜籲試點試辦陪審制

親民黨主席宋楚瑜昨也出席司改總結會議，雖未發言但透過臉書呼籲全面推動陪審制，由人民決定自由心證。他認為判決不該只是法官一人說了算，並建議可考慮採試點試辦方式，降低衝擊，初步可從行政法庭實施，因為超過九成五的民眾打行政訴訟都是敗訴，讓人民覺得法院無法為民伸張正義。

民團今遊行聲援陪審制

司改分組委員、台灣陪審團協會理事長、律師張靜則痛批陪審制未被討論，讓他覺得昨天的總結會議像「終結會議」，「終結支持陪審制人民對司法的期待」，他還說：「法官如果沒有良心，司法就是個屁！」他認為司法院目前推的是參審制，卻避免用參審員或參審制字眼，非常不應該。

今天將有聲援陪審制的「沙漠玫瑰（消滅恐龍）請願活動」，將到總統府、司法院、立法院、行政院、監察院、法務部和最高檢察署等機關前遊行和陳情，希望司改納入陪審制。