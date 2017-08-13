川普警告金正恩「很快就會後悔」

2017-08-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕自八日以來，美國總統川普對北韓領袖金正恩連番嗆聲，川普十一日又點名金正恩，叫他別再威脅或對關島或任何美國領土或其盟邦有任何動作，否則「他真的會後悔……他很快就會後悔這麼做」。十二日，中國國家主席習近平應約與川普通電話討論朝鮮半島情勢，白宮聲明提到，美、中領袖「一致認為北韓必須停止挑釁與升高情勢的行為」。

川習電話會談 中方堅持對話談判

根據中國外交部十二日的新聞稿，習近平呼籲相關各方要保持克制，避免加劇朝鮮半島情勢緊張的言行，堅持對話談判、政治解決的大方向。這份新聞稿還提到，川普「充分理解中方在半島核問題上發揮的作用」。白宮則強調川、習兩人「關係極為密切」，希望能促成和平解決北韓問題，川普很期待今年稍晚訪中，與習近平進行「甚具歷史意義」的會談。

對川習電話會談，南韓總統文在寅表示肯定，期盼能為緩解危機提供助力。包括俄、德、法、英四國領袖也都相繼呼籲各方自制，法國總統馬克宏呼應德國總理梅克爾，強調只有外交談判才能解決問題。

不過，據專研北韓國防及情報事務的白穆德斯（Joseph Bermudez）在美國權威的「北緯卅八度（38 North）」網站上所貼的商業衛星照片，北韓馬養島海軍造船廠和潛艦基地的一艘潛艦上出現不尋常活動，可能正準備新一波潛射彈道飛彈試射。北韓在去年八月二十四日首度試射「北極星一號」潛射飛彈，朝日本方向飛行五百公里，當時金正恩宣稱，這使得北韓在太平洋的潛艦能夠攻擊美國本土。白穆德斯推測，北韓可能已改良潛艦發射系統，或正在研發升級北極星一號。

正在新澤西州貝德明斯特私人高爾夫球場度假的川普，十二日與美國國務卿提勒森、國安顧問麥馬斯特、美國駐聯合國大使海利開會，會後川普向記者表示，「我們將拭目以待，我們認為有很多好事可能發生，卻也可能有個壞的解決方案」。有記者提問美國是否打算開戰，川普語帶神秘地說：「我想各位知道答案。」

川普十二日仍堅稱，「沒有人比川普總統更喜愛一套和平的解決方案」。他說，正考慮追加制裁北韓的措施，而新的制裁措施將會「很強硬」，惟他並未對此進一步詳述。