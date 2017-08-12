旅日翁歸根 遺產1635萬捐弱勢

2017-08-12

〔記者王駿杰／新竹報導〕旅居日本的獨身老翁郭金灶，晚年回到故鄉新竹市定居，於去年辭世，他生前省吃儉用，常一天只吃一個饅頭，還立下遺囑，希望捐出畢生積蓄幫助獨老、低收家庭兒童等弱勢，昨由甥孫陳信樺夫婦代為捐贈一千六百三十五萬餘元給新竹市政府，創下市府接受個人捐款最高金額的紀錄。

郭金灶日吃1饅頭 積蓄全行善

陳信樺為信守對舅公的承諾，努力了一年多。他說，由於金額龐大，多家銀行未辦理過類似案件，一堆繁雜手續耗時一年多，才終於將錢整理清楚，如數捐給市府，完成老人家的遺願。

五十三歲的陳信樺說，舅公很健談、個性幽默，他曾到東京求學，和舅公一起生活六年，培養出不錯的感情。母親曾告訴他：「你會講日文，舅公年紀大又單身一人，你要好好照顧他。」

陳信樺說，舅公從小受日本教育，對生活瑣事十分嚴謹，不但將住家打理得井然有序、整齊乾淨，生活還很節儉，常一天只吃一個饅頭，只要不挨餓就好。

郭金灶十七歲到東京工作，直到民國一百年才告老還鄉，回新竹定居，去年二月辭世，享壽八十八歲。

郭金灶晚年身體狀況逐漸變差，在日本動過幾次手術，回台後因沒結婚無子女，兄弟姊妹也都離世，他獨自生活，由看護照料起居。

郭金灶生前十分掛念缺乏照顧的弱勢民眾，尤其是獨居老人與孩童，於是請律師錄影及代筆遺囑，要將畢生積蓄捐助社會需要幫助的人。

陳信樺奔波年餘 完成舅公心願

郭金灶捐出的一千六百三十五萬餘元，全是他在日本的工作所得與退休金。新竹市副市長沈慧虹昨代表市府接受捐款，紅著眼眶向陳信樺夫婦鞠躬三次，代表市府、新竹市民對郭金灶及陳信樺夫婦的善行表示感謝。

新竹市社會處長陳雪慧說，會依據老人家的遺願，購置雷達式生命探測器、自動心肺復甦機、救災暨物資專車、長青樂活行動餐車、身心障礙服務行動專車及提供急難救助金，藉此照顧中低收入家庭的兒童、獨居老人等弱勢民眾，將他的愛心散播到新竹市每個角落。