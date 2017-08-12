一例一休未修法// 工商團體：基本工資不宜調

2017-08-12

〔記者羅倩宜、李欣芳／台北報導〕勞動部將於十八日召開基本工資審議委員會，勞團喊出基本月薪從二．一萬調高到二．六萬元以上，工商團體表示，一例一休尚未修法前，資方負擔仍大，不宜調漲基本工資；如果真的要調，先從兼職和邊際勞工的時薪調起，且公務員也要加薪。

先調兼職等弱勢時薪

工商協進會理事長林伯豐昨率二十八位理監事與總統蔡英文會談，針對一例一休、限電、產業等議題提供八大建言，包括︰一、修訂產業創新條例，鼓勵物聯網或人工智慧。二、已維修完成的核電應儘速恢復運轉，核四也列入考量。三、一例一休儘速修法，加班時數核實計算，加班費簡化為兩倍，每月加班上限六十小時；變動工時則以三個月或六個月總量管制。四、稅制改革，調降綜所稅，營所稅不宜增加。五、環評由政府掌控，不宜由環評委員主導。六、吸引高階人才來台，法令應更友善。七、改善兩岸關係，促進民間交流。八、行政區域整併，如北北基、高高屏合併，以提升行政效率。

工商協進會表示，昨與總統會談也提到工資問題，資方認為在一例一休尚未修法前，不宜調漲基本工資，若真的有必要調漲，先調時薪，因為兼職勞工及邊際勞工等弱勢族群較能受惠；若調漲基本月薪，絕大多數台灣勞工享受不到，受惠的只有在台四十一萬名外勞的一部分。

一例一休彈性不夠

另外，遠東集團總裁徐旭東則建議，調升基本工資，不如先給公務員加薪。根據林伯豐轉述，總統反問：「你們企業會不會給員工加薪？」徐旭東則回應：「會！」

林伯豐並表示，蔡總統有說「一例一休確實彈性不夠」，總統府另一發言人林鶴明則表示，勞工全面週休二日的實施，年輕與初就業勞工特休假的增加，以及全國國定假日回歸一致，已經透過修法落實；至於輔導期期間，各類型產業、勞工的適用情形，政府相關部門正傾聽各方意見，持續改善勞動條件，讓勞工有更好的就業與生活品質。