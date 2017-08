世大運媒體手冊 地理名詞改回Taiwan

2017-08-12

〔記者沈佩瑤、李欣芳、彭琬馨/台北報導〕台北世大運媒體手冊英文版近日因用詞問題引發軒然大波,世大運媒體與公關處長蕭君杰表示,新修正的手冊已將涉及地理意義的用語改回「Taiwan」,十日傍晚重新上線,紙本手冊也同步修正送印。

世大運即將在十九日登場,近日卻因英文版媒體手冊以「中華台北(Chinese Taipei)」代稱「台灣(Taiwan)」,挨批自我矮化,台北市長柯文哲也坦言改過頭,強調更改都是國際大學運動總會(FISU)所為。

台北市議員王世堅昨上午接受廣播節目專訪時痛批,FISU官網這幾年都是稱「Taiwan」,手冊會有這種自我降格的結果,完全是柯文哲跟中共裡應外合,刻意將台灣降格為中華台北。整件事情被揭發後,他最不滿就是柯文哲「第一時間說謊,推給FISU」。

柯文哲下午出席活動後受訪,反批「不要隨便說人家說謊」。他直言,辦這麼大的國際比賽,「你想想會自我矮化嗎?」一定是在國際現實壓力下做最大努力,但沒有辦法每一件事情百分百達到國民的期望。

蕭君杰則說,世大運組委會尊重奧會模式,但台灣的存在也是事實,因此新修正的手冊內容中,已將涉及地理意義的用語改回「Taiwan」,但凡跟賽務相關訊息的部分,還是遵守奧會模式用「中華台北(Chinese Taipei)」。

海內外串聯 發起世大運舉台灣旗

由多個本土社團組成的「台灣正名行動小組」今將舉辦世大運正名空拍活動,透過上百人高舉「台灣不是中華台北(Taiwan is not Chinese Taipei)」、「讓台灣成為台灣(Let Taiwan Be Taiwan)」巨幅布條,喚醒國際社會對台灣的關注。

海內外也發起世大運期間高舉台灣旗為台灣正名的串聯活動,由美國台僑洪國治博士發動募款,訂製至少四萬支台灣旗,將在世大運開、閉幕日及賽事期間發送,鼓勵民眾持台灣旗進場,表達台灣不是「中華台北」。