獵雷艦標案倒帶》台船、慶富評審同分 抽籤定勝敗

2017-08-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富造船承包海軍新一代獵雷艦案，卻因疑詐貸廿二億餘元遭檢調調查。事實上，獵雷艦案招標過程並不順遂，不僅數度流標，最終台船、慶富雖獲得評審團同分，最終依照「採購法」抽籤由慶富得標，卻引發台船、慶富互槓。

台船質疑違反採購法

前總統馬英九執政時期，在二○一三年敲定執行「康平專案第二階段」，藉由「國艦國造」方式，籌獲六艘新型獵雷艦，總預算約三五八億餘元。經過數次流標後，台船、慶富在二○一四年三月參與投標，經由評選委員會投票，兩家船廠獲得同分，依照「政府採購法」抽籤，由慶富以三五二億餘元標得此案。

不過，台船事後指出，評選委員有十三人，評選當天來了八人，結果為四比四，抽籤決定順位，由慶富得標。但台船質疑評選機制，指慶富並無能力全在國內自製，首艘須在義大利建造，其後五艘才是在台灣建造，反觀台船有能力全自製。且台船投標金額比慶富低，也具有多艘造船經驗，應在上述二項評比領先，結果卻非如此。台船質疑此案開標與決標程序均違反政府採購法，向國防部提救濟力求翻案，最終不了了之。

除標案數度流標、國內造船廠內訌，後來也爆出慶富疑向香港公司簽訂聲納系統採購契約、大筆款項流向澳門等，但對上述兩項爭議，慶富皆予以否認。檢調正追查，攬下三百五十餘億元大標案的慶富，和銀行團簽下逾二百億元的聯貸合約，其資本額由五億餘元增資至四十億元，過程是否涉及不法，仍有待釐清。

民進黨立委蔡適應表示，此案在馬政府時期決標，當時國軍要求慶富押額度較高的保證金，是否導致慶富週轉不靈，造成資金調度困難，只好東挪西挪籌錢，且過程是否有特別佣金問題，都需要檢調追查。

蔡適應也呼籲，政府秉持國艦國造政策，如要使該案順利進行，目前該案可能只有兩種做法，第一個就是任慶富「倒掉」，另尋廠商接手，其次為提供適度協助。如重啟招標，衍生後續履約問題，都須政府審慎納入考量。