速補件速排審 環評才能嚴謹又明快

2017-08-12

記者劉力仁／特稿

環評到底要多快才算快？是企業界跟環保界爭論無解的話題。企業界著眼的是競爭力，環保界擔心環境被破壞，雙方如同生活在平行時空，難以交集。但可以確定的是，環評制度有其標準流程，不遵行的後果，往往是越想快則越慢。

連接雙北的淡北道路規劃案，因經過淡水紅樹林保護區，引發自然生態與道路開發爭議，九十八年新北市府送環說書至環保署審查，一百年六月有條件通過環評，但居民及環團認為環評審查並未詳評該工程對於紅樹林生態的影響，採取行政救濟，一○三年十二月最高行政法院以「審查結論出於錯誤事實認定或不完全資訊」撤銷環評審查結論，工程迄今停工，重新進行環評。

美麗灣渡假村、中科三期「停工不停產」等許多環評撤銷案，也都有類似狀況。

回到觀塘工業區第三接收站環差案，工業局今年四月送件，六月五日環評專案小組舉行第一次會議，環評委員根據環差報告書中，工業局自行提及施工時恐造成藻礁生態系不良影響，進一步提出四點質疑，包括藻礁生態現地調查、藻礁保護區影響評估、藻礁保育因應對策、藻礁保護區補償規劃，要求開發單位補件再審。

就環境專業而言，環評委員的質疑不無道理。再就歷年重大環評案結果來看，環評委員若不提出專業意見並嚴謹審查，最後極可能成為居民、環保團體提告的依據。一旦進入訴訟程序，不僅曠日廢時，如果敗訴，極可能回到原點，開發單位必須重做環評。

林全院長上任後，強調將建構「明確、有效率」之環評制度，環保署擬修改子法，希望開發單位送審之後六個月到一年，可完成環評審查，依此類推，環差審查時間可更縮短 。因此，對工業局及中油而言，盡速補件，環保署盡速排審，是最佳方案。換句話說，最嚴謹的環評，才是最快速的環評。