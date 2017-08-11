中影售價 會計師：每股應逾101元

2017-08-11

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨中投公司二○○六年以每股六十五元、總價卅一．四億餘元價格出售中影八十二．五六％股權，遭行政院黨產會指有賤賣之嫌。黨產會即將於八月十六日就中影案召開聽證會，據記者取得將出席聽證會之專家、會計師張山輝提供的「中投出售中影股權價格合理意見」，內容直指中影股權交易價格偏低，其合理價值應接近每股一○一．三六元。

交易訂回算機制 條件奇怪

張山輝在意見書結論指出，針對中影股權交易案契約訂有「利潤分享條款（回算機制）」，此種約定下的買賣交易「已偏離一般正常交易」，買方縱能以偏低價格購入，其低價進貨、高價出售之利益亦由原賣方享有，此種奇怪的交易條件，實難判斷其合理與否。

中投二○○六年委託衡平公司製作「中影股權交易價格合理評估報告書」，中影每股六十五元的交易價格，是以「七十二．四九元×一．○九倍×八十一％」公式算出（中影九十四年度每股淨值×類比公司淨值調整數×股價調整數）。

不過黨產會認為，該計算公式有明顯瑕疵。中影主要價值是土地資產，但當時竟以「九十四年度土地公告現值」認列土地重估值，且只對新世界大樓等四處不動產進行重估，未重估其餘八筆不動產，每股淨值七十二．四九元，「無法反映中影當時名下所有土地實際價值」。

每股65元 出售價格偏低

張山輝強調，中影二○○六年曾委託中華徵信所，對新世界大樓、中影文化城、華夏大樓進行鑑價報告，除了華夏大樓較無爭議外，根據中華徵信鑑價的結果，新世界大樓、中影文化城土地價值，都遠高於中影股權交易案中、以九十四年度土地公告現值所算出土地價值，兩者差額高達十四．五八億餘元。

張山輝也指，中影其餘未被認列資產重估的不動產，除華夏大樓外，台中戲院等七筆不動產九十四年度的公告現值總額，也比帳列金額高出二．三二億餘元。

張山輝指出，若以新世界大樓、中影文化城土地價格差異數（十四．五八億餘元），加上上述七筆不動產價格差異數（二．三二億餘元），重新調整中影九十四年底股東權益，中影九十四年的每股淨值應為一○一．三六元，與交易價格每股六十五元有明顯差距。

至於股權交易價格計算公式中「類比公司淨值調整數」及「股價調整數」，張山輝認為，此次股權交易占中影發行股數八十％以上，買方未來對中影具有絕對控制能力，衡平公司顯然未考慮此種「控制權」價值，反以中影股權欠缺流動性為由，以八十一％折價，「既未採用適當的價值前提，亦未考慮控制權價值」。