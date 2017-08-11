中投駁賤賣中影 批黨產會誤導社會

2017-08-11

〔記者施曉光、楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會指中影資產嚴重被低估土地價值、每股鑑價而遭賤賣，中投公司昨表示，相關內容嚴重誤導社會大眾。黨產會指稱「以土地公告現值認列中影土地重估值，會嚴重低估中影土地價值」、「房屋減損又被認列在財報，造成雙重低估」，但根據一般會計原理，公司土地重估值本來就是以土地公告現值認列，房屋減損則是因當年財務會計準則第三十五號公報實施，依照會計師要求而做的資產減損，今反成質疑雙重低估的理由，實難讓人信服沒有「政治凌駕專業」。

黨產會：歡迎16日聽證會表達意見

黨產會發言人施錦芳回應表示，中投公司已將中影股權交易全部權利義務移轉至欣裕台公司，黨產會已邀請欣裕台做為八月十六日聽證程序之利害關係人，歡迎欣裕台於聽證程序現場表達意見，或以書面向黨產會表示意見。

中投說，該案是該公司出售所持有的中影公司「股權」，而非出售中影公司所持有的不動產，因此當時已依照相關法令及公司規定，委請專業證券分析師、會計師就中影公司股權價值進行評估，黨產會一再苛責出售股權時，未就中影公司「所有」不動產進行鑑價，已超過一般股權交易的常態作法。

中投強調，評估一家公司的股權價值，除須考量持有固定資產價值外，還需考慮公司營運本業的盈虧及所持有的長短期投資價值，以中影為例，當時公司本業每年虧損一億至二億元，而公司所持有的長期投資東森寬頻電信股份帳列四億元，實際價值被外界戲稱為「壁紙」，凡此種種都勢必影響股權價值的評估。