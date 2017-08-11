中影賤賣案 立委促台銀提告求償

2017-08-11

〔記者曾韋禎、盧冠誠／台北報導〕行政院黨產會最新調查發現，中投公司二○○六年出售中影時，所鑑價的每股六十五元嚴重低估。民進黨立委管碧玲已發函台銀，要求持有中影十五％股份的台銀，應以實質受害者立場，向相關對象提出民、刑事訴訟。

台銀稱已收到立委公文 將研究處理

台銀對此表示，已收到立委發出的公文，內部會針對來文所提的問題研究，看之後如何處理。

據黨產會調查，中影當年以公告現值估算土地價格，算出每股價值七十二．四九元，再依國營事業釋股案例，乘上一．○九元，最後折價八十一％，得出六十五元，等於是公告現值的八八折。

在國民黨出售中影後，中影曾於二○○六年六月的股東會決議，以每股十元、總價三千萬元，購回台銀名下的三百萬股中影股票，台銀因此提告。台北地院審理認為，台銀所持有的中影股票，至少價值一．四九億元，中影決議不合理、侵害台銀權益，判決股東會決議無效。

管碧玲昨表示，已請辦公室發函台銀，要求台銀就中影賤價出售案，以實質受害者立場，立即向相關對象提出民、刑事訴訟。

她說，台銀持有中影十五％股份，怎能坐視所握資產遭此賤賣？縱使只是一、兩億元，也要積極捍衛國家的權益。

她強調，由台銀對國民黨、郭台強等相關人等，提出刑事背信與民事損害賠償之訴，剛好能補足黨產會所未能涵蓋的部分，才能讓檢方完整釐清中影交易案全貌；更可將國民黨相關卷證列為重要事證，進一步釐清交易案真是由行管會主委張哲琛自作主張，還是經過國民黨主席馬英九、中常會的核定？