開冷氣解禁 經部︰勿開到變紅燈

2017-08-11

〔記者林筑涵、李欣芳／台北報導〕在台電預估今起最高用電量不超過三六○○萬瓩，且大林新一號機挹注供電，和平電廠也可望於下週供電六十五萬瓩，昨電力系統回到「供電警戒」的橘燈，經濟部能源局宣布「紅燈警戒解除」。公家機關昨起也全面解除每天下午一時到三時關閉冷氣措施；行政院長林全感謝配合節電的公部門同仁、民間企業等所有國人共體時艱，讓尖峰用電得到有效緩解，順利渡過這次難關。

紅燈警戒解除 林全感謝體諒

能源局副局長李君禮表示，和平電廠鐵塔昨已完成搭建，下一步開始進行導線連結作業，將電送進和平電廠啟動發電機組，預估下週一尖峰前可滿載一部機，提供六十五萬瓩電力。李君禮坦言，無法百分之百打包票，但設備檢驗時還算順暢，依經驗來說「沒有問題」。

李君禮說，因台電大林新一號機狀況比預期好，挹注二十萬瓩供電，加上和平電廠鐵塔工程順利，「可說紅燈警戒解除、結束了」；台電副調度監鄭有財補充，昨天上午中南部降下小雨，用電量略降，加上太陽能及風力也有一定發電量，今日是週五，開始進入一週用電低檔。

行政院昨解除公家機關「冷氣禁令」。李君禮指出，公家機關關閉冷氣的節電效果約可達二十至三十萬瓩，因大林新一號機可彌補此電力，但他呼籲「不要因為熱很久就開很大，到時橘燈又變紅」，建議可稍微調高空調兩度，持續節電。