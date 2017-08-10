獵雷艦包商涉詐貸 可能解約求償

2017-08-10

〔記者黃建華、黃旭磊、涂鉅旻／綜合報導〕高雄慶富造船公司承包國防部海軍司令部六艘「獵雷艦」標案，高雄地檢署昨指揮調查局南機站等上百調查員，兵分多路搜索「慶富集團」（旗下包含慶富造船公司、慶洋投資公司、慶峯水產公司）等十四處地點，同時至第一銀行調取相關貸款核撥資料後，傳喚負責人陳慶男、陳偉志父子及相關業務承辦人員等十九人，就慶富集團涉嫌以不實資料向銀行詐貸，漏夜偵訊。

漏夜偵訊慶富負責人陳慶男

集團負責人陳慶男並未對外說明，僅由發言人稱今天可能會擬一份聲明稿；海軍司令部表示，將持續掌握檢調單位調查結果，倘慶富公司確有違法、違約情事，海軍即依合約解除契約，並循法律途徑向慶富公司求償，以維海軍權益。

雄檢指出，慶富造船公司於二○一四年標得海軍司令部六艘「獵雷艦」標案，金額三五八億多元，規劃得標廠商於得標後十一年以「國艦國造」方式完成六艘獵雷艦建造及交艦作業。

依慶富公司規劃，標案船體部分係與義大利Intermarine公司合作製造，戰鬥系統部分係由美國Lockhead Martin（洛克希德．馬丁公司）輸出，並採取第一艘在義大利建造，後續五艘在國內建造，目前第一艘獵雷艦正於義大利IM公司船廠建造中。

慶富造船公司得標後，由總裁陳慶男負責綜理獵雷艦案整體建造，同年十月間由陳偉志接手擔任獵雷艦專案計畫主持人，重組該專案團隊，並與第一銀行為管理銀行之聯合授信銀行團簽署總金額達二○五億元之聯貸授信合約。

涉以不實證明向銀行貸款

但雄檢接獲檢舉指稱，慶富造船公司於標得獵雷艦採購案後，為有助於公司向各家銀行辦理貸款，以利其他事業之資金周轉，涉嫌多次利用其業已取得獵雷艦合約，而得以向相關銀行貸款取得資金的機會，以虛偽不實文件，充作承造獵雷艦購料證明，向第一銀行等相關銀行辦理貸款，致相關銀行陷於錯誤而撥貸相當金額與慶富造船公司，涉有刑法詐欺、背信、偽造文書等不法情事，檢調才在昨天發動搜索、展開偵辦。

至於國艦國造政策是否受檢調搜索影響，台灣區造船工業公會理事長韓碧祥表示，知道慶富遭搜索一事，「自己不會趁人之危，將再瞭解狀況後再說」。