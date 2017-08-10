馬圖利趙少康？中投否認未收租金

2017-08-10

〔記者施曉光／台北報導〕針對媒體報導前國民黨主席馬英九涉及圖利中廣董事長趙少康，讓趙少康入主中廣後，免費使用中廣松江大樓等房地，十年未收租金，中投公司聲明駁斥傳聞，強調絕無所謂未收租金、涉及圖利情事。

但當記者追問能否提供收租文件或租金數據以資證明時，國民黨則說，相關事證均已送交檢方，不便提供。

中投公司指出，好聽等四家公司於九十五年底向華夏公司取得中廣公司股權時，因中廣名下相關不動產涉及「接收日產」訴訟中，因此，好聽等四家公司以十億元價金購買中廣之廣播事業經營權，中廣名下之不動產，雙方約定以中廣公司辦理「企業分割」方式，由光華投資取回非廣播資產公司股權，而中廣自九十六年起，內部即依照廣播業務、非廣播業務分開記帳，相關不動產租金都屬非廣播業務收益，而廣播業務因使用松江大樓辦公室、全省發射機室等設施，都已按約定價格設算租金給非廣播業務，絕無所謂未收租金、涉及圖利情事。

中投公司強調，中廣公司股權交易案業經特偵組八年偵查，已於一○三年八月四日偵結，查無違法或不當情事，該公司當年除已向特偵組提供相關資料說明外，近日也配合北檢進行調查，提供後續辦理相關資料，以協助釐清事實真相。中投公司表示，由於中廣公司分割案尚未經NCC核准，因此目前非廣播業務相關租金收益仍列於中廣公司資產科目下，待分割案核准後，光華投資公司將依法取回非廣播業務相關資產與租金收益。