中投機密報告： 中廣本業有實力年賺2億

2017-08-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北地檢署重啟調查「三中案」的中廣案，針對「國民黨賤賣中廣」、「馬英九圖利趙少康」等質疑，中廣董事長趙少康多次宣稱自己是以十億元買中廣的廣播事業部門，出價最高，沒有國民黨賤賣問題。不過，根據記者取得中投二○一一年的「中影股權交易案」機密報告，中投明確指出，「中廣廣播本業每年有獲利近二億元之實力」。立委對此質疑，中廣每年有龐大獲利，且根據估價，國民黨二○○六年出售中廣時，旗下三個FM網市價至少達廿五億元，最後竟以十億元賣給趙少康，恐有「賤賣」之嫌。

立委疑有「賤賣」之嫌

趙少康日前以證人身分遭北檢約談，趙少康當時強調，取得中廣是經過正當程序，且「據了解，自己的出價最高。」趙少康去年底出席黨產會預備聽證會時，也多次強調他是以十億元購入中廣的廣播事業部門，對中廣資產部分沒有興趣，試圖與陷入黨產爭議的中廣資產問題進行切割。

不過，根據中投的「中影股權交易案」機密報告，當中除提及中影等「三中」交易過程外，中投還在內文指稱，中廣對員工已執行瘦身優退，「廣播本業每年有獲利近二億元之實力」，且公司在台北市區還擁有松江、林森兩棟價值不菲的大樓，在板橋市區亦有五千多坪的土地，雖然土地地目還是機關用地，產權仍有爭議，但仍潛藏開發利益，似乎仍對中廣的獲利實力充滿信心。

陳其邁指出，中廣公司共有五個全區網（二個AM、三個FM），二個AM網價值不高，但三個FM網（寶島網、音樂網、流行網）在二○○六年的行情，一個FM的價碼，市價應有八至十億元，三個加起來就有廿五億元至三十億元的市場價值。二○一六年底，國家通訊傳播委員會收回寶島網、音樂網。

陳其邁認為，中廣本來就會賺錢，且國民黨出售中廣時，也傳出有多方人馬出價購買，甚至有人出價超過十億元，且中廣當時FM網的價值至少有廿五億元，以十億元賣給趙少康，本身就有背信嫌疑。