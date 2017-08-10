疑賤賣中影 立委促追究馬背信

2017-08-10

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院黨產會昨公布調查報告，質疑中影當年嚴重低估資產價值。民進黨黨團幹事長葉宜津表示，中影這麼迂迴的定價方式，只是硬要湊出每股六十五元；最後拍板要賤賣、要設回算機制，馬英九不可能不知道，也不可能一點關係都沒有。這不只是民進黨、黨產會關心，很多國民黨公職人員也不滿黨產遭賤賣，一定要追究到底。

葉宜津表示，中影當時只用公告現值重估不動產，就已經非常誇張了，竟然還只對新世界大樓、中影文化城、屏東光華戲院、梅花戲院等四筆不動產進行重估；另外八筆不動產都僅列計帳面價值，除了華夏大樓列二十二億元稍微合理外，新店安坑沖印廠僅列五六三萬元、嘉義戲院僅列一八三萬元、康定路宿舍更僅列三十二萬元，「這合理嗎？」

她指出，如果中影所有不動產都有辦理重估，即使僅按公告現值，不亂套什麼八十一％的調整數，價格至少要多上好幾成，怎會每股僅值六十五元？

民進黨立委陳其邁指出，當年國民黨找來的中華徵信，光是針對中影文化城、新世界大樓、華夏大樓等三大資產的鑑價就有六十四億元，更何況還有其他土地資產。他表示，中影交易案居然採計公告現值，這完全違背交易常規，因為這是股權買賣，就該採計市價，中影還有十五％的官股，若不採計市價，是傷害其他股東的權益。

買賣應採市價計算

他指出，依最後的結算結果，只有華夏大樓稍微接近市價，其他十餘筆不動產都遠低於市價，導致中影資產嚴重低估。主其事的馬英九，背信罪是逃不掉了。