國民黨申報財產 立委質疑不實

2017-08-10

邱大展嗆若有隱匿 歡迎發起「全民查黨產」運動

〔記者楊淳卉、鄭鴻達／台北報導〕國民黨昨向不當黨產處理委員會申報財產，行管會主委邱大展表示，國民黨現已申報財產，若有沒申報部分就叫隱匿，歡迎發起「全民查黨產」運動，向黨產會拿檢舉獎金。民進黨立委李俊俋質疑，國民黨這次申報，會有多少人民相信，時代力量立委徐永明則希望，即將就任黨主席的吳敦義應主動面對，不要只當成政治操作。

黨產會發言人施錦芳則強調，若黨產會認定有故意或重大過失「隱匿」、「遺漏」或「對重要事項不說明」，該財產將被推定為不當取得財產進行處理。

邱大展表示，很多名嘴說國民黨海外有幾千億財產，「請趕快跟黨產會檢舉拿獎金」，此外，國民黨一九四五年至一九四九年間在中國大陸的資產，「也請中國共產黨幫忙檢舉」，說不定可以拿到很多獎金。

根據國民黨提出的申報資料，截至去年底，國民黨的資產包括現金約新台幣四億三千萬元、土地一百四十七筆、房屋一百廿六棟、車子四十六輛；股票部分因事業投資在中投與欣裕台，股東權益約一百五十二億元；潛在負債包括退休員工的月退休金、利息補貼，則有七十八億元。

邱大展表示，很多資料不齊全，尤其一九四五年八月十五日至一九四九年間，很多是在中國大陸的資料，大概有三二八二億元是在中國大陸的財產申報資料。

至於黨產會去年九月調查，國民黨不動產有三一九筆，為何只剩下二七三筆？邱大展回應，歡迎大家去檢舉。施錦芳則說，三一九筆不動產為財政中心提供資料，黨產會會逐筆調查，探究中間落差為何。

不動產與黨產會調查有落差

李俊俋認為，國民黨此次申報的可信度不高，懷疑究竟有多少人民會相信？

徐永明說，國民黨胡扯其在中國的財產可請中共幫忙檢舉，是在轉移焦點、搞笑，因「不當黨產條例」缺乏有效罰則，才導致這樣的狀況。