中影案》「利潤分享條款」形同虛設

2017-08-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕中影股權交易案疑點重重，因國民黨黨營事業中投公司二○○六年四月與買家羅玉珍（郭台強之妻）、莊婉均簽訂的股權買賣契約書中，訂有三年為期的「資產現金價值利潤分享條款」（回算機制）而引發爭議。然而契約簽訂三年後，中影旗下「三大不動產」一筆都沒賣掉，所謂「資產現金價值利潤分享條款」形同虛設。

「三大不動產」一筆都沒賣掉

依據這份利潤分享條款，三方約定自簽約日起三年內，若中影公司處分華夏大樓、新世界大樓、中影文化城等三大不動產，分別高於十五億元、十二億元、廿六億元，買方應就華夏大樓部分超出之八十二．五六％支付予中投；針對新世界大樓部分，超出部分之八十二．五六％乘以三分之二支付予中投；就中影文化城部分，超出部分之八十二．五六％乘以三分之一支付予中投。

該利潤分享條款也指出，若中影未在三年內處分三大不動產，中投則有權以十五億元、十二億元、廿六億元向中影公司購回。

黨產會今年六月約詢中投負責中影股權交易案的協理曾忠正，曾忠正即表示，二○○六年一月間就知道郭台強有意以每股六十五元收購中影股權，但郭台強與中投對三大不動產「價值認知不同」，且預估未來三年房地產市場看漲，因此雙方進一步對三大不動產進行利潤分享條款磋商。

然而，因股權買賣契約書的簽約者僅有中投、羅玉珍、莊婉均三方，中影非契約當事人，因此該利潤分向條款根本無法約束中影，以致於三年後中影未處理三大不動產時，中投無從向中影主張回購該三大不動產。

此外，股權買賣契約書也未約定違約條款，因此中投公司也無法向羅玉珍、莊婉均求償，使得利潤條款對中影、羅玉珍、莊婉均都無強制力可言。

目前中影三大不動產一筆都未賣出。二○○八年八月間，中影曾就新世界大樓委請戴德梁行鑑價、標售，但最終未出售；二○一一年三月間，台灣銀行訴請確認中影二○○六年六月股東會決議修訂「取得或處分資產處理程序準則」無效一案已敗訴確定；另目前欣裕台公司針對利潤分享條款約定之華夏大樓案，訴訟仍在進行中。