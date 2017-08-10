8地未重估「中影合理股價不止65元」

2017-08-10

〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕國民黨黨營事業中投公司二○○六年以每股六十五元價格出售中影股權，遭疑為賤賣。行政院黨產會找來台灣無形資產鑑價學會，針對當時「中影股權交易價格合理性評估報告書」進行複核。鑑價學會直指，以一股六十五元價格出售，「恐有低估之虞，並已損及原股東之權益」，若中影在交易前能夠全面完成資產重估，「合理股價應不僅止於此」。

國民黨發言人李明賢表示，當初交易「三中案」，包括土地等資產，皆進行完整鑑價程序，並無低估，相關資料也經特偵組調查並無不法。黨產會若有疑義，可移送檢調，一切讓司法判定。

鑑價學會指出，中影主要價值是以土地資產為主，但當時計算中影每股淨值時，僅將新世界大樓、中影文化城、屏東光華戲院、梅花戲院等四筆不動產納入資產重估，卻未將華夏大樓、台中戲院、嘉義戲院、延平戲院、壽星戲院、新店沖印廠、康定路宿舍、羅東新生戲院等八筆不動產納入資產重估，勢必造成中影九十四年度的「每股淨值」被低估。

4筆重估後 價值是重估前的73倍

鑑價學會也指出，未被認列重估的八筆不動產之帳面價值，竟是被納入重估的四筆不動產之帳面價值的四十五倍；此外，光是這四筆被納入重估的不動產，重估之後土地的價值，亦高達未重估前的七十三倍。因此，若當時能「全面重估」中影資產價值，其增值之倍數無法估算。

至於當時計算中影股權價值時，是將台肥、台鹽作為類比公司一事，鑑價學會則認為，中影主要價值為土地，與台肥、台鹽核心價值明顯不同，若採用兩公司作為參照對比，可能於評價中產生較高誤差。

針對當時「中影股權交易價格合理性評估報告書」認為，中影每股交易價格宜介於六十．八元至六十七．二元之間，鑑價學會則評估此價格仍屬低估，若中影未能將資產全面重估，且未注意該報告中參照對比公司選擇不佳等多重因素，「其評估結果恐有偏低情事，未能反映中影實際價值。」