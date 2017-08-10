無名英雄！全台電力都靠這30人調度

2017-08-10

〔記者林筑涵／台北報導〕近日供電如雲霄飛車，瀕臨限電黑燈危機，掌握全台電力的中央調度室心情忐忑，盯著全台大小發電機組，於離尖峰調度電力，平衡電力供需，撐住電網不崩盤；台電副中央調度監鄭有財說：「只有上廁所可短暫離席，連吃飯都在調度室解決。」

全台電力由中央及高雄兩處調度中心執行，採廿四小時輪班制，總部與高雄每班各三人，四組人力輪值，加上三人做為後備小組，共卅人肩負每日電力調度重責。

鄭有財表示，電力調度需事先預估用電攀升及下降時機，及時聯絡各電廠並調配機組發電，才能適時平衡電力供需，確保電網不因瞬間負荷過高、過低崩潰。由於民眾開空調、啟用電梯都不會通知台電，因此全靠調度員緊盯系統，了解核能、水力、火力等機組特性，依啟動時間排定，通知電廠升或降載。

提及調度員最頭痛時刻，有廿年經驗的鄭有財表示，供電緊張時機組幾乎全開，就要留意機組是否出意外，瞬間造成電力下降，壓力自然大。他說，九二一地震全台大停電，「我從家中趕到，直奔上樓，滿頭大汗也要控制電網，避免更大規模崩盤。」

電力調度員蕭勇恒則指出，前年造成史上風災最多停電戶的蘇迪勒颱風，曾有發電裝置容量約兩百萬瓩的機組瞬間跳脫，可說是貨真價實的「一秒幾百萬上下」，等同直接少掉六％備轉容量率，就需要電力調度員即時調度其他機組轉供、補上電力缺口；因應近年來極端高溫氣候、用電持續攀升，從五月底至九月要因應夏季高峰用電，這對電力調度及機組檢修安排，都是更大的挑戰。