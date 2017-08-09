政院：週日起取消關冷氣

2017-08-09

〔記者鍾麗華、鄭淑婷、林筑涵、盧冠誠、吳佳蓉、施曉光、蘇芳禾／綜合報導〕用電拉警報，政院祭出公家機關下午一點到三點關冷氣的節電措施，外傳因引發民怨，可能提早畫休止符。行政院發言人徐國勇表示，該措施是因應和平電廠電塔倒塌無法送電，若提早修復才可能提早取消，目前仍預計十三日解禁。

公股行庫悶熱 引發民怨

財政部百分百持股的台灣銀行、土地銀行、輸出入銀行，上週五收到財部函轉的行政院公文，要求下午一點至三點也要關冷氣，民眾、行員怨聲載道。

財政部澄清指，授權各分行視情況自行決定。台銀主管表示，相信大家都可以共體時艱。土銀主管說，會盡全力配合政府政策，並鼓勵同仁上班不用打領帶。但另一位泛公股行庫主管說，曾有分行三點半打烊後把冷氣關掉，結果行員熱到受不了，根本無法辦公；很慶幸沒有被大老闆（財部）限制（關冷氣），不然這樣肯定會被客戶罵死。

行政院長林全說明，大林電廠如能順利點火，應會有廿萬瓩新增電力，加上和平電塔修復，限電危機應該就可以解決。但新的機組運轉後還得停機調整，廿萬瓩電力能否穩定供應，仍是問題。

林全說，另個問題是，如氣溫持續上升，用電量可能增加，目前的政策建議公務機關下午一點到三點關冷氣，用電尖峰期間可減少約廿到卅萬瓩用電，這個措施如要立即放寬，須評估目前的電力紅燈警戒是否會再度發生。

徐國勇強調，雖然公家機關下午有節電措施，但密閉空間、緊急必要仍可以使用冷氣空調，所以各級機關的長官仍可依不同狀況，做彈性處理。

至於核四傳出緊急柴油發電機啟動發電，徐國勇解釋，本來就有定期保養的例行工作，包括測試緊急柴油發電機組，並非運轉。測試出來的電雖然相當少，還是不要浪費，就讓電力併聯出來。

沒討論、沒計畫重啟核電

對於核一廠一號機、核二廠二號機是否重啟？徐國勇表示，沒有討論過，也沒有計畫要啟動。

國民黨文傳會副主委洪孟楷昨日召開記者會，質疑缺電是蔡政府造成的人禍，他要請參選總統時掛保證說不缺電的蔡英文總統把計畫拿出來。民進黨發言人王閔生表示，這次因天災造成輸配電系統損害，不是供電不足，「充電線斷了，一直吵插座不夠用，不知道在想什麼。」