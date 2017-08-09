不管誰執政 台電都「欠電」／瞎扯重啟核電 不如落實改善經營管理

2017-08-09

記者黃佩君／特稿

隨著氣溫飆高，台電供電連亮出兩顆「限電警戒」紅燈，昨甚至瀕臨「限電準備」黑燈，批評及檢討壓力如浪潮般湧向蔡政府，但最「欠電」的是台電。回顧台灣缺電史，不管是誰執政、不管有沒有廢核，都有缺電壓力，甚至限電情況發生。與其瞎扯重啟核四，還不如落實改革台電經營管理。

因缺電恐慌，近來「重啟核電」的聲浪再起，甚至將缺電原因刻意導向為兩台核電機組無法供電。但若將台電長期電源供給方案攤開來看，算一算有多少台電計畫早該上路的機組一再遲到，若非台電及其下包工程單位慣性的無效率及延誤，根本不會出現這次的紅燈。

這計算很簡單，小學程度的加法即可。本來到七月底應上路的機組有大林新一號機、大潭七號機、通霄新一號機，全部加起來有高達二三○萬瓩、近七％備轉容量；若這些機組能夠按時上路，就算發生和平電廠電塔倒塌的「天災」，備轉率也應可達九％的「黃燈」；若沒天災狀況下，更可達十三％的「綠燈」，加上需量競價、汽電共生與綠能，應付夏季用電是綽綽有餘。

這次缺電危機，有天災但有更多原因則是「人禍」。台電今年應該上路的機組無一倖免，規劃的二三○萬瓩到了手上卻僅剩四十一萬瓩，等於「買一百趴只給十八趴」，如此經營效率，任何一家民營企業都無法接受，但馬政府縱容了，那蔡政府呢？

再來是荒腔走板的「重啟核電」論調。就算無視於燃料棒把手鬆脫、避雷器毀損修好後，又接著出現馬達線圈高溫的核一一號機與核二二號機等高風險，讓這兩台機組神速般地升載、通過立院報告的法律程序，但也僅有一五○萬瓩容量，對比一再「遲到」的機組，還是少很多。

事實上，就算核電機組多數完好，仍然有可能遇到限電危機。例如二○一五年七月指考兩天，在這種大日子裡，竟包括協和電廠等六部機組同時出問題，減少五％供電，等於「跳掉一顆橘燈」；蔡政府擋在台電前被慘罵，回過頭是否應該「狂電」台電，不應重蹈馬政府縱容的覆轍。