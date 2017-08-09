美學者：台灣軟實力 新南向助力

2017-08-09

〔記者彭琬馨、鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕遠景基金會昨舉辦「二○一七亞太安全對話」研討會，針對蔡政府推動的新南向政策，多數與會的專家學者指出，台灣的優勢在於擁有多元的公民社會與豐富的文化、教育等軟實力，面對崛起中的東南亞國家，台灣力推的新南向政策能在醫療或教育文化等領域發揮影響力。

美國進步中心東亞暨東南亞研究主任哈汀（Brian Harding）指出，兩岸關係好壞可能成為台灣推動新南向政策的阻礙，因東南亞許多國家都還是希望能與中國維持良好關係。

不過他也強調，台灣與中國畢竟不同，台灣擁有的民主、文化與活躍公民社會，都是台灣軟實力的優勢，也是台灣推動新南向可發揮的地方之一。

比利時國會議員 讚台灣民主亞洲典範

比利時聯邦參議員暨國會友台小組共同主席德斯特賀（Alain Destexhe）表示，台灣的民主經驗是亞洲區域典範，人與人之間的串聯才是新南向的關鍵，他以德法兩國歷史經驗為例指出，德法過去曾是敵人，但因共享文化與價值觀，逐步達成和平，相信這樣的經驗「在亞洲也行得通」。

此外，蔡總統在研討會致詞時也提及新南向問題，她說，政府推動「新南向政策」，不能只關注與周邊國家的短期經貿利益，而是要放眼長遠關係，像是人才培育或互補的經貿往來。同時強化台灣與鄰近國家的關係，確保台灣不會在亞太區域的成長中缺席。

外交部長李大維也說，亞太地區正面臨傳統與非傳統的各項挑戰，而台灣總是準備好為區域繁榮穩定做出貢獻。

台灣與友好國家如美日歐盟互動良好，同時也與亞太好友們維持關係，現正推行新南向政策，期待透過醫療、農藥、教育與資通訊等多領域的交流，與友人及盟友強化連結。