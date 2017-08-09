日本前艦隊司令：聯手抗中 日台菲印應加強合作

2017-08-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕遠景基金會昨天舉行「凱達格蘭論壇：二○一七亞太安全對話」研討會，日本海上自衛隊前艦隊司令香田洋二在會中表示，中國正在推進海事軍備，而台灣在區域海事安全中扮演關鍵角色，日本、台灣、菲律賓與印度應加強合作，以取得有利地位。

區域安全 台灣扮演關鍵角色

研討會第二場次探討亞太海事安全，國防大學戰略研究所所長沈明室表示，中國正在發展「藍水海軍」能力，佈建海外海軍基地是其中的重要階段，其中深入印度洋的舉措，將使區域情勢更加動盪。

中國深入印度洋 情勢更動盪

香田洋二則以海事安全的角度分析台灣的關鍵地位，他說，自南海、東海、西太平洋及至印度洋，「中心就是台灣」，另包括印度洋和南海間的麻六甲海峽，安達曼尼科巴群島在此顯示戰略地位；巴士海峽則是進出南海與太平洋的重要航道，介於台灣與菲律賓之間。

香田洋二說，中國的海軍基地包括青島、寧波與海南島等，都在東南沿海範圍內，中國若想前進太平洋或印度洋，必定試圖突破。承平時期中國固然有權自由航行，但他強調，重要的是一旦發生戰爭，日本與台灣等國有無實質控制這些突破口的能力，才能取得先機。因此香田建議，台灣需要與日本、印度和菲律賓密切合作，他坦言政治上會有些限制，但透過不同的途徑，仍可強化合作。

印度政策研究協會主任巴旭可（C.Uday Bhaskar）從歷史角度觀察指出，過去廿五年來，亞太地區海上戰略版圖的變化，與兩大因素息息相關；一為中國於「後天安門時代」的權力鞏固，二為印度與巴基斯坦發展核武。

另關於東協十國與中國日前通過「南海行為準則」架構一事，香田提醒，中國總是承諾許多事情，隨後再「聰明地合理化」自身作為。且其真正目的與「封面故事」通常有一段距離，因此他提醒諸如此類與中國的協議，「應相當謹慎小心」；他也認為「台灣當然應該參與南海對話」。