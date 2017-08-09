美前副助卿：美盼與台維持緊密關係

2017-08-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院前副助理國務卿、布魯金斯學會東亞政策中心資深研究員李維亞（Evans J.R. Revere）昨表示，川普團隊對台政策相當清楚，「希望和台灣維持強壯且緊密的關係」。李維亞也評論兩岸關係說，蔡英文總統在維持現狀上表現很好，他希望中國政府接受並理解，「對台施壓對兩岸關係沒有幫助」；美國前副總統錢尼演講時也說，美國站在和平與穩定的立場，「仍強烈支持維持現狀」。

「兩岸問題 球在北京手上」

遠景基金會舉辦「凱達格蘭論壇：二○一七亞太安全對話」，討論亞太地緣戰略形勢變化、亞洲海事安全、亞太區域經濟整合等議題。

李維亞受訪時說，他認為川普團隊對台灣的定位非常清楚，「他們希望和台灣維持強壯且緊密的關係」，川普團隊在前朝基礎上努力，也正朝美國一貫方向邁進，例如去年的「川蔡通話」，就是意義重大的進展。

中國打壓台灣 無助兩岸關係

關於兩岸關係發展，李維亞說，川普處理兩岸問題走向穩定，他也認為蔡總統在維持現狀一事上已經表現很好，也有些創意論述，他希望中國政府接受且理解蔡英文的努力，「球在北京手上」，而台灣明顯在經貿、觀光客來台與學生交流等事上受到中國打壓，「對兩岸關係沒有幫助」。

由於李維亞甫訪問北京，與相當多中國學者對談，他理解到中國學者理解台灣兩岸論述，「甚至同情」。但學界並非中共領導階層，李維亞希望，中共十九大後，領導階層能更有自信，建立更穩定的兩岸關係。

此外，錢尼擔任研討會午間專題演講貴賓。但演講未公開，據與會立委劉世芳與王定宇轉述，錢尼在演講中特別側重北韓對區域造成的威脅。錢尼提到，他個人支持美國在區域上扮演「態度積極、強硬的要角」，以去除威脅。

至於兩岸關係陷入冷和，官方斷絕往來，據轉述，錢尼並未直接評論我國現行兩岸政策，錢尼僅強調，美國支持和平與穩定，無論如何「仍強烈支持維持現狀」，也對台灣政府實行維持現狀有信心。而台美之間有共同的價值與利益，美國政策為「台灣關係法」與「美國的一中政策」並行不悖。

錢尼：川普可處理好區域問題

關於川普政府施政，據轉述，錢尼回應時兩度提到自己在共和黨總統初選時就支持川普，他也相信川普及其幕僚，可以處理好區域安全問題。據悉錢尼也指出，川普是他看到的第五個美國總統，「和前面四個完全沒有共同點」，但這是好是壞？錢尼回應說，相信會越來越好。