追幻象佣金 我砸1.7億打官司

2017-08-09

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向法國提出幻象戰機佣金案仲裁，即將進入實質的仲裁庭階段。軍方資深官員透露，國防部日前已正式委請一家法國知名律師事務所處理仲裁案仲裁庭的訴訟業務，並砸下一年一億七千七百餘萬元台幣的律師費，希望確保我國應有的權益；而我方要求爭取判還台灣的金額，應該會大於拉法葉艦佣金案中法方判還台灣的八．七五億元美金。

幻象採購案1600億元 拉法葉艦2倍

據透露，國防部與法國律師事務所簽下的法律顧問委託合約，是以一年為期，履約時間是從今年的七月廿四日起，至明年七月廿三日止，法律顧問合約金額達到台幣一億七千七百廿七萬餘元。

資深官員還指出，仲裁庭不一定會在一年內就有結果，「該爭的權益，一定要爭回來！」至於幻象戰機案若真有佣金弊端，金額可能有多少？相關人士說，拉法葉艦採購金額約為七百八十億元台幣，法方針對佣金案判還八．七五億元美金，約合二百六十五億元台幣左右；而幻象戰機採購案金額達到一千六百億元台幣，比拉法葉艦採購金額多一倍。

拉案判還265億 幻象案金額應更高

相關人士說，兩案雖不能類比，但若幻象戰機不當佣金案屬實，我方要求爭取判還台灣的金額，應該會大於拉法葉艦佣金案中法方判還台灣的數字，這也是軍方為何要砸下逾億元律師費用打仲裁案的原因。

我國過去是以約一千六百億元台幣採購六十架幻象戰機，但在拉法葉艦佣金弊案爆發，我方對法方提告勝訴後，軍方在二○一二年底也針對幻象戰機涉及佣金案，向法方提出仲裁案申請。

委託法知名律師所訴訟 簽約一年

軍方資深官員指出，幻象戰機佣金案程序相當冗長，光是程序庭階段就花費四年多的時間，今年下半年則是進入實質的仲裁庭階段。

他表示，雖然拉法葉艦佣金訴訟案勝訴在前，但軍方絲毫不敢掉以輕心，因此繼之前委請法方律師事務所協助處理前期的程序庭工作後，日前也以「空軍專案涉外合約爭議案件國外法律顧問勞務委任案」名義，針對仲裁庭委請法國一家知名律師事務所進行仲裁訴訟。

國防部今年度預算書指出，空軍今年將派出十二人小組赴法參與仲裁程序，爭取比照拉法葉艦佣金案模式，將幻象佣金款交還台灣。

法方不悅 影響幻象維修、延壽案

另據了解，由於我國提出幻象佣金案仲裁，引發法方不悅，已對我國幻象戰機相關維修及零組件採購、飛彈延壽等案產生影響；另在我國幻象機飛行員赴法國精進訓練的計畫，目前還在合約執行期間，自去年十一月起至一○七年十月底止，法方也會派資深教官來台灣督考，以提升我幻象戰機飛行員的戰術戰法。