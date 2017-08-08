因應中共19大 學者籲強化國際溝通

2017-08-08

〔記者林良昇／台北報導〕中共十九大對兩岸關係將產生影響，陸委會近期舉行諮委會議，學者建議，在兩岸關係上，政府應維持不挑釁的兩岸政策作為，加強對美、日、歐盟等國際溝通，凝聚朝野共識，並研擬短、中、長期因應對策，才能面對中國持續的對台緊縮。

中共十九大即將於下半年舉辦，決定未來的領導梯隊，外界咸認，中共高層權鬥激烈，影響兩岸關係，陸委會七月下旬的一場諮委會議，對於台巴斷交事件，會議中分析，是中共為反映內部強硬壓力，對外宣示「寧左勿右」，造成的「非理性決策」。

與會學者研判，中共十九大的對台政策，除受中共內部權力重整挑戰，也受台灣政經發展及美國因素影響，學者建議，政府應維持當前不挑釁、穩健的兩岸政策作為，並加強對美、日、歐盟等國際溝通，凝聚朝野共識等，甚至要研擬短、中、長期因應對策，以維護台灣的最大利益。

也有與會諮委指出，台巴斷交不僅是兩岸關係，也與美中互動因素有關，中國藉具指標意義的巴拿馬對美國警示，我政府未來必須對中國「加大施壓」、「制約未來台美關係提升」所採取的策略做預先評估。

與會諮委表示，台灣基於戰略思考，應凸顯對區域及國際社會的理念價值及貢獻積極角色，進一步整合外交、僑務及教育部門政策工具，並運用台灣具民主憲政的優勢，強化維持台灣的經貿自主性，建立與全球經貿的深度連結。

張小月：中對台政策不會放鬆

陸委會主委張小月在會中坦言，未來中國大陸對台政策仍不會放鬆。但政府會堅持既定政策立場，也將持續關注亞太相關情勢動態發展，評估中共對台策略作為，檢視相關政策措施，並做好各種情境推演，審慎因應。