擬仿毛澤東 「習主席」想徹底集權

2017-08-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕隨著中共第十九次全國代表大會（十九大）臨近，高層人事更迭和權力鬥爭傳聞紛至沓來。「美國之音」（ＶＯＡ）五日引述分析家報導，中共總書記習近平似有意仿效毛澤東，重設「中共中央委員會主席（即黨主席）」一職，打破鄧小平創立的接班人制度，甚至可能只設政治局但不設常委，除讓他做為中國領導人的任期從目前的十年延至十五年外，還能回歸過去毛澤東式的大權在握，徹底實現高度集權。

從慶祝香港移交中國廿週年與「八一建軍節」兩次閱兵看來，受閱部隊向習近平致敬時均高喊「主席好」，而非鄧小平以來的「首長好」，綜合中共黨史專家高文謙、中國政治評論員陳破空及「中國戰略分析」雜誌社社長李偉東的解讀，顯示習可能有意恢復主席制，因為總書記只是政治局和常委會的「召集人」，地位與其他常委相同，黨主席則負責「主持」常委會，依毛時代的成例，擁有一票否決權，可以「拍板說了算」。

以任期來看，根據中共黨章，總書記一屆五年，但未規定連任次數，惟按照慣例，習的總書記任期還有一屆。一旦恢復黨主席，可藉由修改黨章將任期改為十年，讓習擔任「一把手」的時間延長至十五年。甚至還可辯稱總書記與黨主席並非同一職務，故不受兩屆任期限制，讓習在二○二二年中共廿大後繼續掌權。

王岐山可能取代李克強

此外，據稱中共中央政治局已於七月十四日在北京舉行下屆政治局委員的預選，六十九歲的現任政治局常委、中央紀律檢查委員會書記王岐山，不受流亡海外的中國富商郭文貴爆料影響，以第三高票進入候選名單，被視為已被指定留任常委，打破所謂六十七歲以下可留任、六十八歲以上退休的「七上八下」內規。

據稱王留任的意義是為習近平延任做準備，而中共高層可能在十九大時改組，外傳可能由王或中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴，取代李克強擔任國務院總理。