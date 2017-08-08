學者：受限兩岸 政府應拿捏分寸

2017-08-08

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國大會將在九月中旬登場，對於蔡政府今年應採取何種推案模式，政大國關中心研究員劉復國昨認為，政府若大動作推動入聯，可能使兩岸關係更緊繃，建議政府考量台灣國際空間受限於兩岸發展，應巧妙拿捏分寸。

我國自一九九三年起，連續十六年透過友邦提案讓台灣加入或重返聯合國，但馬政府二○○八年上任後隔年即中斷此政策。去年政黨輪替後，蔡政府也未推動加入聯合國提案，僅請友邦在聯合國大會總辯論上發言挺台，並洽請友邦致函聯合國秘書長，爭取有意義參與聯合國體系相關組織，而今年也傳出恐維持去年的推案模式。

劉復國分析指出，兩岸欠缺互信，目前關係緊繃微妙，而台灣國際空間在政治現實上受限於兩岸發展，入聯可能性「微乎其微」；而扁政府時代積極推動入聯，但直接挑動兩岸緊張，如今若再大動作推案，可能使兩岸關係更緊繃，他認為應巧妙拿捏分寸；他建議政府可鼓勵民間積極參與聯合國及相關體系，但以政府角色而言，首要應加強兩岸關係。

民團籲洽友邦提案 規劃啟動辯論

不過，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲表示，台灣社會高達八成民意支持以台灣名義參與聯合國及國際組織，而今年我國在世衛大會洽請友邦提案，並重啟二對二辯論，盼望政府在聯合國大會上也透過友邦提案並規劃啟動辯論，同時希望官民整合力量合作，讓全世界重視台灣議題。

台灣聯合國協進會長年推動台灣入聯，蔡明憲表示，巴勒斯坦同樣面臨強國打壓，努力二十幾年後，去年成為正式觀察員，「台灣更不能放棄」，蔡說，「如果我們不替自己說話，如何期盼他人仗義執言？」

台灣聯合國協進會發言人曾琮愷指出，協進會已開始組織美國台僑，再度在聯大期間發聲，希望舉辦最大規模的入聯遊行。