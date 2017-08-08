勞工工作熱傷害 可請領職災給付

〔記者吳柏緯、郭安家、陳鳳麗、蕭玗欣、林惠琴／綜合報導〕台北市昨午氣溫飆至卅八．五度，寫下今年全台最高溫紀錄，且未來一週都是白天晴朗悶熱的天氣。全台籠罩在熱浪中，職安署提醒，雇主應避免勞工因工作而長時間暴露於熱危害中，勞工因從事特定工作造成中暑、熱休克，則可請領職災給付。
熱傷害急診暴增38％
昨天雖是立秋，但全台熱得像鍋爐一樣，台北飆出卅八．五度高溫，成為該測站今年最高溫、也寫下今年全台最高溫紀錄。氣象局表示，昨吹西風，加上西南風產生過山沉降作用，台北因盆地地形導致陸海風調節較慢，且有人為排氣的熱島效應，因而飆出高溫。今、明兩天將是西南風最強的時候，北部恐仍出現卅七度以上高溫。
氣象局資料顯示，歷史高溫經常出現在立秋前後，例如二○一三年八月八日、台北出現史上最高溫卅九．三度，其次是二○○三年八月九日台北的卅八．八度。台灣通常要等到十月、十一月有鋒面來臨才會比較涼快。
疾管署統計，八月截至六日，已有一四一人次因為熱傷害掛急診，較上月同期的一○二人次暴增卅八％，若熱浪持續，整個八月通報案例可能超越七月的五八七人次。
公務員熱到申請勞檢
天氣太悶熱，也會熱出病來。為節省電力，行政院發函要求公務機關下午一時至三時關冷氣，但台北市議員童仲彥昨接獲陳情信，指「我們中央聯合辦公大樓悶得快窒息，已經向市府申請勞動檢查環境，但目前都沒處理，這是緊急事件，會出人命的。」北市勞檢處最快今天前去勞檢。
南投縣決定本週不實施節電
南投縣長林明溱昨也表示，中午時高溫難耐，看到員工們流汗辦公，洽公民眾也喊熱，覺得這樣下去可能會熱出問題，因此決定本週起不實施節電，下午一到三時可以開冷氣辦公。
職安署擬討論擴大職災標準
勞保局表示，勞保被保險人因從事特定工作，造成中暑、熱衰竭或熱痙攣，均可請領職災給付，過去六年共有十二例，鋼筋模板工人、搬運業勞工與道路、園藝作業者，都是高危險群。
職安署長鄒子廉表示，雇主應避免勞工因工作長時間暴露於熱危害中，「職業安全衛生法」中的「高溫作業勞工作息時間標準」是針對有熱源發生的場所，例如鍋爐或熔爐等工作環境，雖然室內辦公空間並不適用這項標準，但是職安法本身就有規範雇主必須提供必要安全衛生設備及措施，避免勞工發生職災，例如設置通風設施以避免熱危害。
勞工發生熱危害 雇主有刑責
由於近年來職災的樣態越來越多，鄒子廉表示，將會召集各地主管機關開會討論，針對這類的情況提出規範，讓第一線的檢查人員與機構有遵循、處理的標準。
根據職安法規定，若勞工發生熱危害傷亡可歸咎於雇主違反職安法，將可處最高卅萬元罰鍰、甚至三年以下有期徒刑。