缺電影響投資 工商界籲彈性保留核電

2017-08-08

〔記者羅倩宜／台北報導〕限電危機號角響起，工商團體表示，台灣若長期供電不穩定，將導致廠商投資出現不確定性，「五缺」中的「缺電」最令工商界擔心。工商協進會理事長林伯豐指出，走向非核是必然，但須務實保留彈性，以免企業因缺電對投資卻步。

昨天亮出今年第一顆限電警戒紅燈，若缺電情況不減，台電將先從工業大戶限電，距上次已有十五年之久。

工總秘書長蔡練生說，限電將導致企業每天提心弔膽，因製造業的產線大多數是廿四小時運轉，「若供電不穩定，誰敢在台灣投資？」如果企業每天都在祈禱天氣不要太熱、颱風不要吹倒電塔、發電廠鍋爐機組不要出狀況，投資信心勢必受影響。

工總認為，台灣電力夠不夠，是簡單的數學題；要在二○二五年達成電力配比為天然氣五成、煤三成、再生能源兩成，將面臨很多挑戰，因目前核能占比高達十三．五％，再生能源及天然氣因環保抗爭與運輸問題，都有不確定性，能否及時取代核電，是一大問號。

推動非核家園必須更謹慎

蔡練生舉例，以再生能源來說，必須靠天吃飯，一旦沒有風也沒有太陽，供電就會不穩定；天然氣完全依賴進口，國內的存量只有七天，只要颱風一來或南海情勢升高，天然氣可能就送不進台灣。「最近離岸風機有一支被颱風吹斷，兩億元就飛了」，凸顯再生能源不穩定，須更謹慎找出解決之道。

工商協進會理事長林伯豐表示，非核家園是國際趨勢，沒有人會反對，不過推動時必須更加謹慎；「在再生能源未能穩定供電之前，應保留核電的選項，避免限電危機。」他認為，日本在福島核災之後決定廢核，不過近年來又重啟核電，反映電力供應與經濟發展的密切關係。

工總還質疑，若因限電而造成製造業停機，已經在產線上班的員工，薪資該怎麼算？諸如此類，都將影響投資；「過去台灣經濟快速成長，是因為勞資和諧，電力成本低，土地資源充足，但現在這些要件都漸漸喪失，前景堪憂」。